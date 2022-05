Como Austin Butler conseguiu o papel de Elvis?

Vanderlei Tenório

O primeiro lote de fãs do MCU viu “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, e as críticas começaram a aparecer no Twitter. Embora a pontuação crítica do filme de Sam Rami ainda esteja oscilando e tecendo no Rotten Tomatoes (79% no momento desta publicação), um consenso bastante sólido parece ter se formado no aplicativo de pássaros. Parece que os espectadores ficam impressionados com “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” com reações negativas muito parecidas com agulhas em um palheiro.

MARVEL STUDIOS presents: Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Photocall at Ritz Carlton on 21st, April, 2022. Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen and Sam Raimi Photo: Disney/Hanna Boussouar

Os fãs do MCU abordaram tudo em seus tweets, desde os aspectos de terror do filme até as aparições que podem ou não ter acontecido – não se preocupe, não irei mencionar. Outros expressaram seus sentimentos sobre as performances de Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen, sendo um deles um claro ladrão de cena.

A Gazeta reuniu parte das reações dos fãs a “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”. Sem equívocos, podemos afirmar que esta é outra vitória para a Marvel Studios. Percorra sem se preocupar, pois essas reações são livres de spoilers.

Confira:

“O queridinho”:

A maioria das primeiras reações dos fãs a “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” são cheias de emoção. O usuário do Twitter @kissmeinsanfran pulou online logo depois de ver o filme do MCU, escrevendo: “Acabei de ver #DoctorStrange NO MULTIVERSO DA LOUCURA E FOI INCRÍVEL”. @CloudVinters também foi ao aplicativo para compartilhar seus sentimentos, dizendo: “Acabei de ver Dr Strange e WOW, parabéns à Marvel por este, foi totalmente fora do que eu esperava. E cara, quase, quase horror”. O usuário também disse que é muito importante que os fãs assistam “WandaVision” antes de ver o filme, e isso foi algo que muitos outros espectadores de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” também notaram. “Acabei de ver o novo #DoctorStrange, foi muito. Por favor, assista wandavision primeiro, caso contrário você ficará completamente perdido”, confirmou @FormulaY4DE.

O usuário @Stef_dag acrescentou ao hype, escrevendo: “Acabei de ver o médico estranho no multiverso da loucura e … caramba, foi como uma montanha-russa”. Muitos fãs admitiram que o filme era muito para processar – no bom sentido – com os usuários @JoelHendrix e @lenas_viewing notando que precisariam de algum tempo para deixar tudo absorver.

Sam Raimi:

Embora tenha havido muitos aplausos pelas performances em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, um nome que parecia continuar aparecendo nos tweets era o do diretor Sam Raimi. Conhecido pela trilogia “Homem-Aranha” e filmes como “Arraste-Me para o Inferno”, Raimi tem experiência nos gêneros de super-heróis e terror. Mas, surpreendentemente, ele não dirige um longa-metragem desde “Oz: Mágico e Poderoso”, de 2013. Seus fãs certamente ficaram felizes em vê-lo de volta atrás das câmeras e adoraram o trabalho que ele fez na sequência do MCU.

“Assisti ontem à noite e aplaudo Sam Raimi por dar ao público um banquete para os olhos e dar nova vida e cor ao MCU”, @richardmz13 twittou em apoio ao diretor. Alguém que não tem vergonha de expressar seu amor por Raimi foi o tweeter @davidy4ng, que escreveu: “Obrigado Sam Raimi. O MCU nunca esteve tão perto do gênero de terror e eu amo isso. Precisamos de mais Sam Raimi no MCU. Vamos fazer um Universo Marvel em torno de Sam Raimi.”

Elizabeth Olsen:

Houve muitos elogios a Benedict Cumberbatch no Twitter em meio às primeiras reações dos fãs a “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, mas ele não era a estrela. Elizabeth Olsen é a campeã deste filme, com centenas de tweets absolutamente delirantes sobre sua atuação como Wanda Maximoff, também conhecida como Feiticeira Escarlate. “Melhor performance de Elizabeth Olsen, ela é a Wanda perfeita”, twittou @s4m_bld. “Elizabeth Olsen teve talvez o melhor desempenho de sua carreira”, acrescentou @_pires_21. “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” marca o sexto projeto de MCU de Olsen e o 19º no geral, então essas reações dos fãs não são nada para ignorar.

Aqueles capazes de ver “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” também mencionaram como Olsen deve ser reconhecido na temporada de premiações. O usuário @thoughtswithal twittou: “piadas à parte… #MultiverseofMadness É INCRÍVEL. tantos momentos fenomenais, mas, o que eu quero dizer é; se este não fosse um filme da Marvel, Elizabeth Olsen estaria recebendo as grandes indicações. absolutamente. Desempenho INCRÍVEL em um filme incrível.” Espelhando esse sentimento estava @itskevmosby, que escreveu: “Elizabeth Olsen possuía a #DoctorStrange no Multiverso da Loucura. Dê a ela todos os prêmios já”. O nome dela pode não estar no título do filme, mas “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” realmente parece ser o momento de Wanda.

Nem tudo são flores:

Encontrar uma reação negativa dos fãs para “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não foi tarefa fácil”. Muitos que fizeram críticas ao filme as equilibraram com sentimentos positivos, mas deixaram claro que não é um filme perfeito. “Quando o filme começar, você entenderá que está em um passeio maluco de Sam Raimi e não há como pará-lo. É maluco. O primeiro ato precisava de um pouco mais de espaço para respirar, mas fora isso eu adorei ” @MatthewBass_ twittou. Muitos dos problemas – embora menores – que as pessoas pareciam ter com o filme eram seu ritmo, que foi destacado pelo usuário @fabricius91. Não é o filme mais longo do MCU de longe (126 minutos), mas parece que pode ter se beneficiado de um tempo de execução mais longo.

Também havia espectadores que não estavam se sentindo “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”. O usuário @FleetwoodJMac twittou: “Acho que os grandes fãs de Sam Raimi vão gostar muito mais deste filme do que eu. Entre o queijo exagerado que um filme de Raimi lhe dá e o ato final não cumprir seu destino, saí decepcionado.” Outro espectador que ficou decepcionado foi @suunflower28, que escreveu: “foi bom, mas não tão bom quanto eu esperava”.

Alguns acham que o filme fica no meio do MCU, com @BlahBoxT escrevendo: “#DoctorStrange está apenas no meio. Não é ruim, mas também não é bom. Qualquer coisa abaixo de 5/10 não é suficiente, mas qualquer coisa acima de 5 /10 é demais.”

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas hoje, 05.