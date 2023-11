Eleições gerais do Crea-SP acontecem em dez dias

Esta será a primeira votação on-line, realizada pelo site do Confea

Faltam dez dias para as eleições gerais do Sistema Confea/Crea e Mútua de 2023, que acontecem no dia 17 de novembro. Esta será a primeira votação on-line, realizada pelo site do Confea. As eleições do Sistema são nacionais e realizadas a cada três anos. Todos os profissionais regularizados poderão votar pelo celular, tablet ou computador, de qualquer lugar do Brasil ou do exterior, desde que tenham acesso à internet.

Em São Paulo, que tem 350 mil profissionais registrados, serão eleitos cinco novos representantes da área tecnológica: presidente do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia); presidente do Crea-SP; conselheiro(a) federal pela modalidade de Engenharia Mecânica Industrial e suplente; diretor geral da Mútua-SP; e diretor administrativo da Mútua-SP. Simultaneamente, os demais Conselhos Regionais realizam seus próprios processos eleitorais, contribuindo também para a eleição do Confea.

“A mudança da votação presencial para virtual tem o objetivo de gerar maior alcance e integrar ainda mais engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos. A participação de todos é essencial para a democratização do Sistema”, ressalta o coordenador da Comissão Eleitoral Regional de São Paulo (CER-SP), Eng. Agr. Glauco Eduardo Pereira Cortez.

A transparência tem sido uma das principais preocupações do Sistema Confea/Crea e Mútua em relação às primeiras eleições on-line. A Comissão Eleitoral Federal (CEF) já conduziu, em Brasília, um bem-sucedido teste do sistema de votação eletrônica. Também foi realizada na capital nesta segunda-feira, 06, a “Janela da Transparência”, último grande evento preparatório para o processo eleitoral.

Até o dia da eleição, os eleitores podem se informar pelo site regional e pela CER-SP, que também está disponível para ajudar via e-mail. No site também é possível conhecer os candidatos e ver o passo a passo da votação.

