Apagão causa prejuízo de R$500 milhões a bares, hotéis e restaurantes em São Paulo, calcula Federação 

São 775 vagas para cursos de capacitação de micro e pequenos empreendedores, além de linhas de microcrédito; inscrições vão até 14 de novembro

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou o programa Qualifica SP Empreenda, iniciativa para capacitar micro e pequenos empreendedores com cursos gratuitos de gestão, empreendedorismo e mídias sociais. Ao todo, são 775 vagas em parceria com a iniciativa privada para atender a públicos específicos que querem se capacitar para alavancar o próprio negócio, além de mentoria e acesso à linha de microcrédito do Banco do Povo.

Os cursos, disponíveis nos formatos presencial e on-line, são ofertados com, no mínimo, três mentorias obrigatórias e certificação garantida. Neste processo, os participantes constroem um plano de negócios e o planejamento financeiro para avaliar as necessidades do empreendimento. Isso permitirá que eles estejam preparados para requerer assistência financeira junto ao Banco do Povo. A iniciativa pretende aproximar empreendedores paulistas e empresas de capacitação com o objetivo de aprimorar o modelo de negócio e aumentar o faturamento dos empreendedores.

Os cursos têm carga horária que varia de 7h a 60h, de acordo com cada empresa parceira. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até dia 14 de novembro pelo site: https://www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br.

Nesta primeira etapa, as vagas foram divididas para beneficiar a públicos específicos. Por exemplo, a empresa parceira Worklover ofertará 200 vagas, sendo 100 presenciais (capital) e 100 on-line, para empreendedores de forma geral, assim como a Coursera que disponibilizará 100 vagas online para o curso de mídias sociais e gestão de negócios, além de 100 vagas online exclusivas para empreendedorismo feminino.

A Aliança Empreendedora terá 200 vagas na modalidade on-line exclusivas para mulheres negras que desejam se capacitar em empreendedorismo e negócios. Por fim, a empresa Besouro traz 175 vagas presenciais para a cidade de Ribeirão Preto.

Os critérios e pré-requisitos para participar são:

Ter acima de 18 anos de idade;

Residir no Estado de SP;

Possuir um negócio ativo (formal ou informal de produtos e/ou serviços) há no mínimo 3 meses.

