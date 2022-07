Lançadas no último mês, plataforma MeResponda! e o Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições apoiam a população e combatem informações falsas

Interface da plataforma MeResponda! Crédito: Divulgação.

ELEIÇÕES 2022 – Com a proximidade das eleições federais, tanto instituições públicas quanto empresas privadas estão usando a tecnologia a favor do cidadão e disponibilizaram plataformas e canais de denúncias de fake news, compartilhamento indevidos de dados e contatos abusivos com cunho político.

A legaltech seusdados, lançou em junho a plataformaMeResponda!, que é um canal para o cidadão reclamar seus direitos acerca da LGPD, realizar denúncias de fake news, contatos não autorizados e mensagens indesejadas sobre as eleições de 2022.

O acesso ao MeResponda! é gratuito para o cidadão e a plataforma surge como um alerta para o período de eleições que acontecem no mês de outubro e devem servir como um termômetro para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.

“As obrigatoriedades e punições da LGPD não isentam os candidatos, que devem agir com transparência e responsabilidade sobre a confidencialidade e tratamento de dados pessoais”, comenta Marcelo Fattori, CEO e fundador da seusdados.

“Durante todo o período eleitoral, o MeResponda! atuará como um canal de apoio para o cidadão reclamar o contato e uso de dados pessoais por parte de políticos, além de denunciar notícias falsas e informações que fogem da realidade”, explica.

ELEIÇÕES 2022

No último mês, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também lançou uma plataforma para denúncias de fake news. O Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições está disponível no site do TSE e permite que o cidadão reclame informações falsas sobre as eleições.

De acordo com a instituição, a plataforma é apta para receber qualquer tipo de denúncia e reclamação falsa, fora de contexto e/ ou manipulada sobre o processo eleitoral, além de posts e notícias que reforcem o discurso de ódio ou qualquer estímulo à violência e integridade eleitoral.

“Esses canais surgem como auxílio ao cidadão e têm a função de serem o meio de exercício dos direitos dessas pessoas, garantidos na Constituição, além de combaterem a propagação e irresponsabilidade de informações e notícias que não têm comprometimento algum com a verdade”, comenta Marcelo Fattori.

