Dupla Beto e Fabrício é atração da Feira Noturna de Jaguariúna nesta semana

Encontro discutiu projeto que prevê ligação ferroviária entre Campinas e São Paulo

Prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) reforçaram o apoio ao projeto do Trem Intercidades (TIC), que prevê a ligação entre Campinas e São Paulo, no evento “Infratech Gestão Pública Inteligente – Soluções para Mobilidade”, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC e Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI), nesta segunda-feira, 21, no Royal Palm Plaza, em Campinas. Os chefes do Executivo municipal também pediram para o Governo do Estado de São Paulo que mantenha a previsão de realização do leilão do TIC para novembro deste ano.

O evento – liderado pelo presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), ao lado do presidente do IMCI, Luigi Longo – contou com a presença do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e do subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto.

Também estiveram presentes os prefeitos de Campinas, Dário Saadi; de Americana, Chico Sardelli; de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan; de Nova Odessa, Claudio José Schooder, o Leitinho, e de Santo Antônio de Posse, João Leandro Lolli, além do deputado estadual Dirceu Dalben, secretários municipais e especialistas em mobilidade urbana.

LEIA TAMBÉM:

“Esse evento dá continuidade à apresentação dos seis eixos estruturantes do projeto Infratech, iniciados em março. A discussão sobre o projeto do Trem Intercidades no Conselho da RMC foi um pedido do governador Tarcísio de Freitas, que está muito empenhado em transformar esse projeto em realidade. O TIC não é apenas uma conexão ferroviária, mas uma ponte entre o presente e o futuro da nossa mobilidade. Por isso, é muito importante que o leilão aconteça em novembro e que o projeto se concretize”, disse Gustavo Reis.

O secretário Benini, que é de Campinas, falou sobre os detalhes do TIC e apresentou aspectos técnicos do projeto. Ele disse que já há “quatro ou cinco consórcios interessados no projeto” e que o leilão está previsto para o final deste ano ou janeiro do ano que vem.

“Sou campineiro e tenho um interesse muito grande que esse projeto dê certo. Tem quatro ou cinco consórcios interessados no projeto. Eles pedem uma garantia e alguns ajustes, como no material rodante e parte elétrica, que serão feitos. A previsão é que o leilão aconteça no final deste ano ou em janeiro do ano que vem. Depois, tem mais uns cinco meses para a assinatura do contrato”, explicou Benini.

“Temos que observar de maneira objetiva o que é esse novo modelo de transporte urbano entre cidades. Estamos falando de sustentabilidade, eficiência e transformação urbana e econômica. Em curto tempo, o Estado de são Paulo será protagonista no transporte ferroviário”, afirmou Police Neto.

Já o prefeito Dário Saadi chamou a atenção para a necessidade de o trem vir a atender também outras cidades da região. “É um tema muito importante e também é preciso já pensarmos numa extensão do trem até as cidades da região, como Sumaré e Americana”, disse.

“Nosso objetivo hoje foi discutir a estratégia para melhor aproveitamento junto ao projeto do Trem Intercidades, que poderá trazer enorme impacto para nossa região”, finalizou Luigi Longo.

Sobre o Infratech/RMC

O evento “Infratech Gestão Pública Inteligente – Soluções para Mobilidade” integra um pacote de seis áreas estruturantes de coleta de dados e diagnósticos do projeto Infratech – Gestão Pública Inteligente, do IMCI, que auxilia as ações do Conselho de Desenvolvimento da RMC.

A plataforma Infratech foi lançada em 2022, pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC, com o objetivo de desenvolver os municípios com foco em inovação, economia, eficiência e transparência. O projeto já conta com a certificação de 44 representantes das prefeituras que participaram do curso Infratech e estão aptos à sistematização da coleta de dados, com segurança e de maneira normatizada.

O objetivo do Infratech é sensibilizar os agentes públicos para o entendimento dos benefícios que o adequado gerenciamento de dados pode trazer aos municípios e o impacto evolutivo que a tecnologia pode oferecer.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui