Domingo tem Corrida Turística e show de Lucas Lucco em Jaguariúna

A programação especial de comemoração do aniversário de Jaguariúna continua neste fim de semana. No domingo, 10, tem a 6ª Corrida Turística de Jaguariúna, às 7h30, com concentração no Centro Cultural. À noite, é a vez do cantor Lucas Lucco se apresentar no Parque Santa Maria, a partir das 20h. A entrada é gratuita.

A Corrida Turística terá percursos em corrida e caminhada. Para a corrida as distâncias são de 5km e 10km e para caminhada, de 5km. A largada ocorrerá em frente ao Boulevard do Centro Cultural (ao lado da estação) e passará pelos belos locais de Jaguariúna.

Haverá premiação com troféus para: cinco primeiros colocados (5k e 10k – masculino e feminino) do geral; três primeiros colocados de cada faixa etária (5k e 10k – masculino e feminino); além de premiação para maior equipe. Todos os participantes inscritos receberão kit que pode conter: camiseta, medalha e bolsão.

O evento é realizado pela AACORUJA e organizado pela empresa Partiu Corrida, com apoio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

Lucas Lucco

O cantor e ator Lucas Lucco, fenômeno da música sertaneja, fará um show que deverá atrair uma multidão no Parque Santa Maria. A entrada é gratuita, mas quem quiser poderá fazer a doação de um quilo de alimento não-perecível no dia do evento. As doações serão destinadas ao Lar Feliz, que atende crianças e adolescentes de Jaguariúna, e ao Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, que mantém atividade permanente de assistência aos que mais precisam.

