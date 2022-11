Dinamite Crew comemora 10 anos com apresentação no Teatro de Jaguariúna

O selo certifica empresas e instituições que adotam políticas de inclusão e diversidade em suas iniciativas

Cervejaria da Ambev – A unidade da Ambev em Jaguariúna recebe, nesta quarta-feira, 23, o Selo Paulista de Diversidade – certificação concedida pelo Governo do Estado de São Paulo. O selo reconhece organizações públicas, privadas e da sociedade civil que desenvolvem ou se comprometem a desenvolver boas práticas de promoção e valorização da diversidade de gênero, raça, pessoas com deficiência, orientação sexual, entre outros grupos.

Criado em 2007, o certificado tem como objetivo não apenas destacar empresas que praticam a inclusão e diversidade, mas também de provocar mudanças graduais de mentalidade e de atuação no acolhimento das diferenças.

A Cervejaria Ambev Jaguariúna passou por uma transformação relevante nos últimos anos e teve oportunidade de rever toda a sua jornada de diversidade e inclusão. Em 2020, foi criado o primeiro grupo de afinidade na unidade, o WEISS – Women Empowered Interested in Successful Sinergies, que aborda o empoderamento feminino e a igualdade de gênero. Já em 2021 foi a vez do Homens Aliados – criado para transformar o público masculino da cervejaria, buscando contribuir com a equidade de gênero, abordando temas como paternidade, machismo, masculinidade tóxica, assédio, papéis de gênero e outros.

Ainda em 2022, outros grupos de diversidade também ganharam destaque na unidade: o IPA – Improve People Accessibility, promovendo inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, e o LAGER – Lesbian and Gay and Everyone Respected, tratando pautas de inclusão da comunidade LGBTQIAP+.

Ampliando ainda mais a pluralidade dos grupos foi criado o BOCK – Building Opportunities for Colleagues of all Kinds – com foco em promover discussões e ações relacionadas a questões étnico-raciais. Uma das suas grandes atuações deste grupo foi o Estágio Representa – voltado exclusivamente para estudantes negros.

As iniciativas de diversidade e inclusão que acontecem na Cervejaria Jaguariúna são gerenciadas pelo Comitê de Autenticidade, um grupo voluntário e diverso, que conta com o suporte do time gerencial, constituído hoje por 40% de liderança feminina.

Pela primeira vez na história da Cervejaria, o cargo de gerência fabril foi ocupado por uma mulher, marco importante no movimento amplo da Ambev pela equidade de gênero.

“Evoluímos junto com a Ambev e o time de Supply para termos uma cervejaria mais diversa, inclusiva e representativa, onde todos podem ser autênticos e desenvolver as suas potencialidades. Reconhecemos que estamos em uma grande jornada e que receber este Selo é um sinal importante de estar no caminho certo”, ressalta Juliana Alves, Gerente Fabril da unidade Supply Jaguariúna da Ambev.

A evolução nesta jornada e o selo são conquistas do time da cervejaria, que protagoniza o movimento e acredita muito que Diversidade & Inclusão são responsabilidades e direitos de todos.

