Diabetes: com diagnóstico precoce é possível controlar a doença e garantir boa qualidade de vida, alerta especialista

A doença é responsável por cerca de 70 mil mortes por ano no país e atinge cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)

No dia 14 de novembro o mundo se mobiliza para a conscientização e combate a diabetes que atinge 15,7 milhões de pessoas adultas no Brasil, número que pode chegar a 23,2 milhões, até 2045.O que coloca o país na sexta posição entre as nações com maior incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina, segundo o Atlas do Diabetes 2021, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF).

O tipo 2 de diabetes é a forma mais comum de diabetes no Brasil, representando cerca de 90% dos casos. A doença é mais prevalente entre adultos com mais de 45 anos, mas tem aumentado entre crianças e adolescentes e por isso a doença tem gerado mobilização para a prevenção, o diagnóstico precoce e o controle dessa doença.

“O diabetes é uma condição metabólica que ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para a quantidade de açúcar consumida ou não a utiliza de forma adequada. Isso resulta em níveis elevados de glicose no sangue, o que pode levar a complicações graves, como problemas cardíacos, renais, oculares e neuropatias. Ainda que seja uma doença com complicações que podem vir a ser graves, com o diagnóstico correto é possível controlar a doença e garantir uma boa qualidade de vida”, explica o médico endocrinologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, Wilson Cunha Junior.

Os sintomas da diabetes variam de acordo com o tipo da doença. Em comum entre eles é possível identificar fome frequente, sede excessiva e vontade de urinar exagerada, várias vezes ao dia. Portadores do tipo 1 apresentam fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náusea e vômito, enquanto os do tipo 2 tem formigamento nos pés e mãos, infecções, feridas que demoram para cicatrizar e visão embaçada.

“Os exames auxiliam na identificação e monitoramento do diabetes”, complementa Cunha, ressaltando que “os testes proporcionam maior precisão no quadro clínico de cada paciente e são indicados para diagnosticar e monitorar a doença, podendo apresentar a confirmação do caso, alterações no índice glicêmico e nível de hemoglobina glicada”.

O acompanhamento médico regular é fundamental, especialmente para indivíduos com histórico familiar de diabetes, obesidade, hipertensão arterial e colesterol elevado, grupo mais propenso a desenvolver a doença.

A primeira linha de defesa para se prevenir da diabetes é um conjunto de estratégias, como a prática de atividades físicas, adoção de hábitos e alimentação saudáveis, evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas.

De acordo com Leonardo Demambre Abreu, coordenador médico da Amparo Saúde, empresa do Grupo Sabin, é imprescindível adotar uma rotina de atenção com a saúde e buscar os cuidados que ajudam a controlar a taxa de açúcar no organismo. “O diagnóstico, tratamento e o monitoramento são feitos através de consultas de rotina com uma equipe multidisciplinar e exames laboratoriais que são fundamentais no acompanhamento integral do paciente. Contamos com os avanços da medicina e suas possibilidades para detectar o risco ou o Diabetes tipo 2 já estabelecido permitindo intervenções para evitar ou controlar o excesso de açúcar no sangue e as temidas manifestações crônicas irreversíveis da doença. Atividade física e alimentação saudável é o primeiro remédio recomendado para os pacientes. Alguns casos podem precisar de medicação, mas primeiro tentamos regular as taxas de glicose com o paciente adotando comportamentos que produzem saúde, ou seja, com o autocuidado apoiado por nossa equipe multidisciplinar”, acrescenta o médico.

