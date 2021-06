Detran.SP flagra irregularidade em empresa credenciada de vistoria veicular de Campinas

Louis Pasteur, considerado um dos gênios da ciência, um pesquisador obstinado e mestre na difusão de informações, tem sua vida e obra revisitadas na mostra “Pasteur, o Cientista”, no Sesc Campinas, a partir desta quarta-feira, 23.

A abertura virtual será transmitida pelos canais Sesc SP e Sesc Campinas, às 20h30, com a participação dos pesquisadores Hugo Fernandes e Pedro Hallal, que irão refletir sobre “A importância da ciência para o desenvolvimento de um projeto de saúde”, com mediação da médica sanitarista Sílvia Santiago.

A exposição será aberta ao público no dia 24 de junho, com visitas presenciais gratuitas de terça-feira a sexta-feira, às 10h30, 13h30, 16h, 18h, e aos sábados, às 10h30 e às 12h30, até 31 de julho. Seguindo todas as recomendações de segurança sanitárias e com quantidade limitadas de pessoas, as visitas serão feitas por meio de agendamento no link.

A mostra faz uma permanente contextualização da trajetória de Louis Pasteur, principalmente em relação aos acontecimentos da Europa e às descobertas do chamado século das invenções – em que surgiram o trem, a fotografia e o cinema, os motores a explosão, dirigíveis, telégrafo, telefone, iluminação pública e tantos outros símbolos da modernidade.

Exposição dividida em atos

“Pasteur, o Cientista” celebra vida e obra do gênio através de vídeos, grafismos, animações, projeções, textos e desenhos. A mostra estreou no Palais de la Découvert, em Paris, em dezembro de 2017, ficando em cartaz até agosto de 2018. Ali, o visitante não apenas conhece a ciência do século XIX – época de desenvolvimento e inovações – mas revive as descobertas de Pasteur em experiências interativas.

Estruturada em seis atos, como uma peça de teatro, a exposição apresenta as descobertas de Pasteur em ordem cronológica: da solução de um enigma químico – cristais de ácido do vinho aparentemente iguais reagiam à luz de forma diferente – até a vitória contra a raiva, doença até então incurável.

Organizada e concebida pela Universcience – órgão do Ministério da Cultura da França, é uma realização no Brasil do Sesc SP, com patrocínio do Magazine Luiza e apoio da Embaixada da França no Brasil, da Fiocruz e do Instituto Butantan.