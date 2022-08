DAE faz interrupção temporária no fornecimento de água do Núcleo Urbano Ana Helena

Evento promovido pelo Instituto Cidades Inteligentes e Conselho da RMC será realizado no dia 12 de agosto e contará com a presença do governador de São Paulo

O Instituto Movimento Cidades Inteligentes e o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) lançam no dia 12 de agosto, às 9h, na sede da Motorola do Brasil, em Jaguariúna, a plataforma de projetos Infra Tech – Gestão Pública Inteligente. O evento contará com a presença do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e do prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis.

No mesmo dia e local, o Conselho realiza sua reunião ordinária, com representantes dos 20 municípios da RMC e do Governo do Estado. Garcia também participará do encontro do colegiado e receberá o Título de Cidadão Jaguariunense, concedido pela Câmara Municipal de Jaguariúna.

“Será uma grande honra para Jaguariúna e para o Conselho de Desenvolvimento receber o governador Rodrigo Garcia. Será uma grande oportunidade de contato direto do governador com os prefeitos da região”, disse Gustavo Reis.

Segundo Luigi Longo, presidente do Instituto Movimento Cidades Inteligentes, o Infra Tech visa o desenvolvimento regionalizado de cidades inteligentes com foco em inovação, economia, eficiência e transparência e conta com o apoio da Motorola e da Lenovo.

“Vamos fazer uma exposição conceitual sobre cidades inteligentes e quais caminhos os municípios devem seguir para se prepararem para esta mudança de era”, explica Longo. “Essa iniciativa pretende auxiliar prefeituras, aglomerações urbanas, regiões metropolitanas e consórcios a solucionarem suas prioridades, sempre de forma idônea e transparente”, afirma.

Ainda de acordo com Longo, durante o evento as prefeituras também poderão indicar um representante do município para participar de um curso de capacitação, com duração de 45 dias, que terá início no dia 26 de agosto e será ministrado pelo Instituto Cidades Inteligentes em área cedida pela Motorola.

SERVIÇO:

Lançamento do Infra Tech – Gestão Pública Inteligente

Data: 12/08/2022

Horário: 9h

Local: Motorola – Recepção Vip

Endereço: Rodovia SP-340, Km 128, s/n – Bairro Tanquinho – Jaguariúna

Inscrições devem ser feitas pelo link: https://imci.org.br/infratech/

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.