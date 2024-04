Curso gratuito em Amparo aborda a precificação de produtos e serviços

Oportunidade é para todos os gêneros e interessados devem residir nas regiões de São Paulo, Grande São Paulo, Interior e Litoral, e se inscrever até o dia 30 de abril

O Instituto da Oportunidade Social (IOS), que há 26 anos atua na formação e empregabilidade de jovens e pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e a Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, abrem inscrições para o curso gratuito de Comunicação e Soft Skills exclusivo para pessoas com deficiência. Ao todo, serão disponibilizadas 12 vagas e os interessados precisam ter mais de 18 anos, ensino médio concluído e residir nas regiões de São Paulo, Grande São Paulo, Interior e Litoral. As inscrições começam dia 02 de abril e seguem até o dia 30 de abril pelo site de vagas da Ypê.

De acordo com a Ypê, ao concluir o curso, os participantes selecionados serão contratados para trabalhar, em regime CLT, como promotores de venda da marca.“Acreditamos que o estímulo a aprendizagem em um ambiente de trabalho saudável e inclusivo, com diferentes perfis e talentos, é enriquecedor e essencial para a empresa e para que esses jovens possam se tornar protagonistas de suas próprias histórias, além de potenciais agentes de transformação.”, contou Cristiane Lacerda Mutri, diretora de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê, que em 2023 foi reconhecida com o Troféu IOS de imPACTOSOCIAL, nas categorias Empregabilidade de Jovens e Melhores Projetos de Diversidade e Inclusão.

LEIA TAMBÉM:

O curso contará com 40 horas de aula online, com duração de duas semanas e não há exigência de conhecimento prévio. “O programa me ajudou a dar um passo em minha vida ao fornecer recursos, apoio técnico, oportunidades de emprego e conexão com uma comunidade que entende os meus desafios. Isso me trouxe ganhos importantes, como maior autoconfiança, independência e qualidade de vida”, contou Lorena Estefani de Oliveira, de 23 anos, que participou dessa iniciativa em 2023 e, desde então, trabalha como assistente Logística da área de Excelência e Inovação na Ypê.

Segundo o IOS, a parceria com empresas de diversos setores tem garantido a formação profissional e empregabilidade de pessoas com deficiência em vários estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com a ampliação das oportunidades no mercado de trabalho desses profissionais, além de contribuir para a inclusão e diversidade nas empresas”, destaca a superintendente do IOS, Kelly Lopes.

Serviço:

Curso: Comunicação e Soft Skills

Público: Exclusivo para pessoas com deficiência

Período de inscrição: 02/04 a 30/04

Inscrição: (clique aqui)

