Cultura Rock celebra 11 anos com especial de Natal em Artur Nogueira

Donativos foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município, e beneficiará centenas de famílias em vulnerabilidade

A solidariedade também marcou presença no Miss Artur Nogueira Mirim 2023. A Prefeitura recebeu mais de 1 mil litros de leite com o ingresso solidário da festa – que já é tradição no município e está na 25ª edição.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Daiane Mello, enfatizou a importância do engajamento da sociedade em ações que contribuem para o bem-estar dos menos favorecidos.

”Essa expressiva doação é um exemplo de como a arte pode se unir ao compromisso social. Agradeço a todos os envolvidos nessa ação pelo apoio e dedicação em ajudar aqueles que mais precisam”, enfatizou.

A troca dos litros de leite pelo ingresso solidário aconteceu na Loja Adriana Simoni e dava direito à entrada grátis no evento – que aconteceu no último dia 02 de dezembro, no Salão da Aidan. Com o tema “Educação, o futuro do país”, 40 candidatas, entre 7 e 10 anos, abrilhantaram as passarelas do concurso.

Os donativos foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Artur Nogueira, liderado pela primeira-dama Simone Sia Rissato. “Os leites serão doados às famílias vulneráveis assistidas pela Promoção Social. Meu carinho e minha admiração à organização da festa e, principalmente, à população que colaborou”, frisou.

O Miss Mirim

O evento é organizado pelo missólogo e promotor de eventos, Paulinho Munhoz. A vencedora do concurso representará Artur Nogueira em concursos estaduais, além de ganhar vários prêmios do comércio local. A atual Miss Artur Nogueira Mirim é a Helena Carvalho. Maria Vitoria Vermieiro e Yara Nicolau conquistaram as posições de primeira e segunda princesa, respectivamente.

