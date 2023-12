48% dos bares e restaurantes da Regional Campinas esperam ter faturamento maior no fim do ano, aponta pesquisa da Abrasel

Evento ocorre entre 13 e 15 de dezembro na Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas e em duas escolas públicas da cidade

Campinas, pioneira no Brasil a sediar a “Virada Esportiva Inclusiva” (VEI), recebe o evento, pela terceira vez, entre 13 e 15 de dezembro, na Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas e em duas escolas públicas do município, com a expectativa de atender, gratuitamente, cerca de mil pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com ou sem deficiências. A VEI tem como objetivo ser o maior encontro do paradesporto no município. No próximo ano, a “Virada Esportiva Inclusiva” já tem presença confirmada em duas cidades: será realizada em Maceió (AL), em abril, e em Santo André (SP), em junho.

Dividida em três dias, a VEI tem como público crianças, jovens e adultos com ou sem deficiências, com idade mínima de 6 anos. No dia 13 (quarta-feira), a atividade será de teoria e conscientização, com a abertura oficial e a roda de conversa com atletas, tratando das possibilidades de inclusão. Já na quinta-feira (14), se iniciam as atividades práticas, com pequenas vivências para a sensibilização dos alunos e dos professores de escolas públicas parceiras, em quatro modalidades (Atletismo, Bocha, Hockey Sobre Piso e Voleibol Sentado). Na sexta-feira (15), último dia, serão realizadas as atividades no “Espaço Experimentações”, onde o formato de circuito de atividades convida o público a vivenciar, experimentar e se aproximar das modalidades paradesportivas oferecidas pela programação.

“O objetivo é permitir que o público realmente vivencie uma das 11 modalidades. O resultado esperado é de que esta metodologia proporcione uma experiência socioesportiva para a pessoa com ou sem deficiência por meio da experimentação do esporte adaptado”, afirma Paulo Pontes, presidente do Instituto Incentivar.

Cada uma das estações dentro do “Espaço Experimentações” terá uma modalidade, um coordenador qualificado e três instrutores especializados (atletas com deficiência praticante da modalidade) na apresentação do esporte. Os instrutores, com o apoio dos auxiliares, transmitirão as regras e as técnicas de cada jogo e modalidade, além de orientar sobre os procedimentos de segurança e demais curiosidades sobre o esporte para o público geral.

Nesse formato, cada clínica tem a sua capacidade de atendimento, tempo médio de duração, regras e estruturação física. No total, serão 11 espaços reservados para: atletismo, parabadminton, basquete em cadeiras de rodas, futebol de 5 (deficientes visuais), rugby em cadeira de rodas, goalball, vôlei sentado, handebol, hóquei indoor, bocha e xadrez para deficientes visuais.

O coordenador do projeto, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, afirma que o esporte é o melhor meio para inclusão de pessoas com deficiência. “Além de sofrerem preconceito, elas podem fazer uma autoavaliação equivocada de que são incapazes. O esporte, porém, transforma e ressignifica vidas, criando ídolos e grandes exemplos de superação, principalmente para as novas gerações.”

A Valgroup patrocina a Virada Esportiva Inclusiva que vai ao encontro do propósito da empresa de elevar a qualidade de vida. “Para nós, o cuidado com o meio ambiente e com a sociedade são a base para a construção de um futuro melhor para as novas gerações. Reforçando o compromisso de promover o desenvolvimento social por meio da cultura, da educação e do esporte, temos o orgulho de patrocinar este evento que incentiva a inclusão por meio de diversas modalidades e contribui no desenvolvimento da prática esportiva de crianças e jovens nos locais em que se faz presente”, reforça Eduardo Berkovitz, diretor de Relações Institucionais e Compliance da Valgroup.

“Acreditamos que o esporte tem o poder de unir pessoas e comunidades, independentemente das diferenças. Reforçamos o compromisso com a nossa gente ao apoiarmos iniciativas como a ‘Virada Esportiva Inclusiva’, um evento que se alinha ao compromisso com a diversidade e a inclusão da WestRock”, destaca Cynthia Wolgien, diretora de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da WestRock no Brasil.

A programação completa pode ser encontrada no Instagram do evento (@viradaesportivainclusiva). A “Virada Esportiva Inclusiva” conta com patrocínios da Valgroup e WestRock, com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte.

