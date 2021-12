Cultura Rock agita fim de semana em Artur Nogueira

“Cultura Rock de Natal” reuniu bandas Casa Vermelha, Keep On Rock e Trilha Zero na Praça do Coreto

Integrando a programação de fim de ano “Artur Nogueira Iluminada 2021”, os artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc agitaram o fim de semana da população nogueirense com o “Cultura Rock de Natal”. O evento aconteceu neste domingo, 19, e contou com a participação de bandas que há muito tempo não subiam aos palcos.

Para receber as atrações, foi montado um palco na Praça do Coreto e, a partir das 13h, o público já estava a todo vapor aguardando as bandas Casa Vermelha – Tributo a Jimi Hendrix, Keep On Rock, e Trilha Zero se apresentarem. Com muito Rock clássico, o público também pôde contar com barracas de pastéis, Foods Trucks e Van do Chopp.

PROGRAMAÇÃO DAS BANDAS

A banda Casa Vermelha abriu o evento com muita representatividade. Há cerca de dois anos eles não subiam aos palcos e o Cultura Rock foi de suma importância para o seu retorno. O grupo foi criado em homenagem a Jimi Hendrix (1942-1970), um guitarrista, cantor e compositor norte-americano, que mudou a história da guitarra e do rock e do jeito de se fazer música nos anos 60.

Eles cantaram grandes clássicos como Foxy Lady, Purple Haze, Fire, Vodoo Child, The Wind Cries Mary, Little Wing e Spanish Castle Magic.

“A Casa Vermelha” acima de tudo é uma homenagem, um tributo à obra desse gênio da música, mas é também uma diversão garantida com muito rock, blues e a energia visceral de uma década que foi provavelmente a mais rica e criativa em identidade musical.

A segunda banda a agitar o público foi a Keep On Rock, formada em 2013 com o intuito de levar o público a uma viagem no mundo do Rock, Country e Folk, com os principais sucessos que marcaram época. Um dos pontos fortes da banda é o estilo próprio, regado a releituras autênticas das músicas que compõe o repertório.

O grupo tem se apresentado em diversos bares, restaurantes e eventos importantes da região. Atualmente, a banda é formada por Luis Fonseca nos vocais e violão; Helio Henrique na guitarra; Vinícius Del Álamo na bateria, percussão e backing vocal; e por Renato Carlini no baixo, percussão e backing vocal.

E para fechar o evento com chave de ouro, a banda Trilha Zero, impulsionada e dirigida pela energia do Rock’n Roll conseguiu atrair o público até o último minuto. O grupo começou a cantar por volta das 18h30 e só parou às 21h30, com um grande público ainda presente.

LEI ALDIR BLANC

O evento é a contrapartida apresentada por alguns integrantes das bandas, que receberam repasse financeiro através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020).

“Sem dúvidas, a Lei foi instaurada no momento certo. E graças a essa conquista conseguimos realizar o Cultura Rock, que agitou os moradores neste final de ano com o bom e velho rock. Foi um evento aberto ao público, voltado aos amigos, famílias, e aos amantes do estilo musical. Mais um grande sucesso para a conta”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Renato Carlini.

A partir dos repasses, a Lei estabelece mecanismos e critérios para garantir apoio às trabalhadoras e trabalhadores da cultura e à manutenção de territórios/espaços culturais com atividades interrompidas por força da pandemia causada pelo coronavírus.