CRAS Nassif e Centro Dia do Idoso participam da campanha do Outubro Rosa

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nassif realizou nesta quarta-feira, 19, uma roda de conversa com os participantes das oficinas de música, violão, artesanato e horta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dentro das ações do Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização e combate ao câncer de mama.

Em parceria com a equipe do Centro Dia do Idoso, foi promovida uma roda de conversa coordenada pela enfermeira Gabriela Cruz Noronha, que explanou sobre o Outubro Rosa ser uma campanha anual realizada mundialmente no mês de outubro, com o objetivo de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, bem como a disseminação de dados preventivos e a importância de olhar com atenção para a saúde.

“Através dessa ação, sentimos que o objetivo foi atendido, uma vez que houve interação do público-alvo que teve espaço para sanar as dúvidas e compartilhar as vivências”, diz a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andrea Dias Lizun.

