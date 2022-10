Irmãos são presos em flagrante após tentativa de furto a loja de departamentos em Santo Antônio de Posse

Segundo a Polícia Militar, três homens foram detidos, sendo ao menos dois com grau de parentesco, e há um quarto suspeito, que conseguiu fugir

Dois irmãos foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 19, suspeitos de uma tentativa de furto a uma loja de departamentos no Centro de Santo Antônio de Posse. Segundo a Polícia Militar, um terceiro homem que estava com eles também foi detido e há um quarto suspeito, também parente, que conseguiu fugir.

Equipes de monitoramento da loja entraram em contato com a PM por volta de 1h, informando a invasão dos criminosos. Ao chegar no local, a porta do estabelecimento foi encontrada arrombada e havia várias ferramentas utilizadas no ato.

Os suspeitos foram detidos dentro do estabelecimento enquanto separavam objetos, que seriam levados, segundo a polícia. No local foi encontrada a carteira de identidade do quarto suspeito, da mesma família da dupla de irmãos.

Foram apreendidos três aparelhos celulares, um serrote, um alicate, duas chaves de fenda, uma tesoura, uma faca, um martelo, uma talhadeira e cinco sacolas. Um carro que estava com o grupo também foi levado para a delegacia.

O caso foi registrado na Delegacia Policial de Jaguariúna como tentativa de furto qualificado. Foi definida fiança no valor de R$1,2 mil, mas os detidos não pagaram e permaneceram presos.

A EPTV, afiliada da TV Globo, solicitou um posicionamento para a rede Magazine Luiza, onde houve o crime, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.

Fonte: G1 – Fotos: Roberto Torrecilhas

