Covabra Supermercados renova patrocínios ao esporte na região

Rede oferece alimentação saudável e de qualidade às atletas do Basquete de Itatiba e do Vôlei AABB Limeira

Incentivando a importância do esporte para o bem-estar e uma vida mais saudável, o Covabra Supermercados renovou, pelo terceiro ano consecutivo, as parcerias com o Basquete Feminino de Itatiba e com o Vôlei AABB Limeira. Com o patrocínio, as equipes contarão, ao longo do ano, com uma ampla variedade de produtos para uma alimentação de qualidade para as atletas que moram nos alojamentos, durante festivais e com kit lanches para as competições fora da cidade.

“Apoiamos os projetos esportivos nas cidades em que o Covabra está presente, reforçando o compromisso da rede na promoção da saúde. Oferecemos às equipes os mesmos produtos selecionados para os nossos clientes e que, aliados ao esporte, são fundamentais para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas”, explica Jacqueline Tavares, gerente de marketing da rede de supermercados.

LEIA TAMBÉM:

Além da diversidade de produtos, o setor de hortifrúti do Covabra possui como diferencial o sistema Rama, no qual o consumidor pode ter informações sobre o respectivo alimento, desde a sua origem até a gôndola do supermercado.

Os projetos

O Basquete Feminino de Itatiba é um projeto da Secretaria Municipal de Esportes e conta com 120 atletas divididos entre escolinha, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-16 e sub-18.

O Projeto Vôlei AABB Limeira tem 15 anos na cidade, e usa o vôlei como instrumento socioeducativo para promover a integração de crianças na sociedade e respeito às regras. O projeto tem 12 polos e atende mais de 900 crianças e adolescentes, nas turmas de iniciação ao esporte, dentre atletas dos naipes masculino e feminino.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui