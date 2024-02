Cota única e primeira parcela do IPTU vencem nesta quinta-feira, 29, em Jaguariúna

Iniciando como um simples projeto para revitalizar a área comum de um condomínio em Jaguariúna, o Torneio de Beach Tennis, idealizado pelo entusiasta do esporte Nelson Mascarenhas, tornou-se um fenômeno local, unindo pessoas de todas as idades e promovendo um estilo de vida ativo e saudável. O evento está agendado para o dia 25 de fevereiro, marcando um dia de celebração, saúde e comunidade.

O torneio começou com a visão de Nelson Mascarenhas, um morador apaixonado por esportes, que viu no espaço subutilizado do condomínio uma oportunidade de fomentar a prática esportiva e a interação social. A ideia ganhou força quando Mascarenhas notou um aumento significativo no interesse pela prática esportiva entre os moradores – incluindo aqueles que anteriormente não se envolviam em atividades físicas.

“Não tem uma pessoa que não tenha sido tocada por essa iniciativa. Até quem era recluso, ficando em casa, começou a participar”, comenta Nelson.

O projeto começou pequeno, mas rapidamente se expandiu para incluir aulas, treinamentos e, agora, um torneio formal, atraindo não apenas crianças, mas também adultos que substituíram hábitos sedentários por horas de diversão e exercício nas quadras. O efeito foi tão profundo que os pais começaram a notar mudanças positivas em seus filhos, que agora preferem o esporte às redes sociais e outras atividades indoor.

Este torneio não é apenas um evento esportivo; é um testemunho do poder do esporte em criar comunidades mais fortes, saudáveis e unidas. Nelson Mascarenhas espera que essa iniciativa inspire outras pessoas a promoverem atividades semelhantes, ressaltando a importância de se afastar um pouco das redes sociais e telas para se envolver em atividades físicas e de lazer ao ar livre. O torneio promete ser um dia vibrante, cheio de competições amistosas, espírito de equipe e, acima de tudo, uma celebração da comunidade que se formou em torno do amor pelo beach tennis.

Para mais informações sobre o evento, inscrições e programação, favor entrar em contato com Nelson Mascarenhas pelo telefone 019 97409.4659.

