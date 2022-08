Cosmópolis recebe novo caminhão para coleta seletiva

Além dos participantes, aproximadamente 500 pessoas atraídas pelo torneio

Torneio de Pesca é sucesso em Cosmópolis – O Pesqueiro do Marco realizou neste domingo (7) o Torneio de Pacu. Com mais de 120 inscritos, o evento que teve início às 08h e término às 16h, reuniu pescadores e amantes da pescaria da região, do estado e até de todo o Brasil.

Esse torneio atraiu visitantes de cidades mais perto de nós, como Paulínia, Campinas ou Sumaré assim como outros que vieram de longe: Atibaia, Rio Claro, Bragança Paulista e até mineiros vindos de Poços de Caldas e Jacuí.

LEIA TAMBÉM

As regras eram simples: quanto mais pescar, mais chances de ganhar, mas somente os Pacus fizeram parte da pesagem. Ao todo, 12 pessoas foram premiadas. Os melhores prêmios foram para os quatro primeiros colocados: 1º lugar Mário de Sumaré, que pescou 13,9kg, 2º lugar Alan de , que pescou 12,2 kg, 3º lugar Erick de Campinas, com 11,1kg e no 4º lugar, Fabrício, que pescou 10,3 kg.

Torneio de Pesca é sucesso em Cosmópolis

Referência em todo Brasil, o Pesqueiro do Marco, com esse evento trouxe para Cosmópolis, além dos participantes, aproximadamente 500 pessoas atraídas pelo torneio. Passaram um dia muito gostoso, além do torneio, puderam contar com os dois restaurantes do pesqueiro, que têm uma estrutura excelente, além das refeições deliciosas.

Ações como essa são fundamentais para o desenvolvimento turístico. Os visitantes precisam de momentos de lazer, e são as vivências que ficarão na memória de quem vem ao município.

O Pesqueiro do Marco fica na CMS 030 (Antonio Francisco Peressinotti), Sítio são José, Cosmópolis. F: (19) 99611-1139.

Classificação Geral:

1 Mário Sumaré 13,9kg

2 Alan 12,2kg

3 Erick Campinas 11,1kg

4 Fabrício 10,3kg

5 Diego Rio Claro 9,8kg

6 Sulivan Atibaia 8,7kg

7 Tuco Bragança Paulista 7,7kg

8 Mascarado Americana 7,7kg

9 Tiago Santa Bárbara 7,6kg

10 Bodão 7,2kg

11 Gleison Barreto Paulinia 7,0 kg

12 Clovis Sumaré 6,9kg.

Torneio de Pesca é sucesso em Cosmópolis

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui