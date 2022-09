Incêndios em Cosmópolis – Dois grandes incêndios marcaram o final de semana em Cosmópolis. Um deles, atingiu a área do Corredor das Onças, na região do antiga colônia do Saltinho. Defesa Civil e Brigada de Emergência da Ester Agroindustrial combateram as chamas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, GM Ferreira, no sábado (27) um grande incêndio atingiu o mato que fica às margens rodovia SP-133 (que liga Cosmópolis a rodovia Anhanguera). A fumaça atrapalhou a visibilidade dos motoristas que trafegam pelo local. Os agentes combateram as chamas.

Já neste domingo (28), o fogo atingiu uma mata que fica próximo a antiga colônia do Saltinho.

As chamas destruíram a mata que serve de passagem para felinos, no chamado Corredor das Onças, em Cosmópolis.

Imagens mostram a dimensão do incêndio que culminou na destruição da flora do local.

Os agentes da Defesa Civil de Cosmópolis e membros da Brigada de Emergência da Ester Agroindustrial combateram as chamas que duraram mais de cinco horas. De acordo com o GM, seis caminhões de água foram necessários para combater as chamas. Além dos bombeiros que combatiam com o uso de abafadores.

A suspeita é que o incêndio foi causado de forma criminosa.

