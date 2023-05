Corte da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu visita Morungaba

A Prefeitura de Morungaba emitiu, no dia 04 de maio, um comunicado à Construtora Norbex relatando problemas e pedindo providências em relação à iluminação na Rua Pedro Miguel, próximo ao Parque Ecológico Pedro Mineiro. A empresa foi responsável pelas obras de revitalização da via que incluiu a iluminação pública das obras que foram entregues em julho do ano passado.

Em resposta à prefeitura, no dia 17 de maio, a empresa informou que realizou uma vistoria concluindo que as luminárias foram danificadas totalmente por ação de vândalos, inclusive com danos nos refletores e nas grades de proteção junto à entrada do Parque Ecológico.

“Além de ser um patrimônio de toda a população morungabense, a iluminação pública proporciona segurança para o bairro. É obrigação da prefeitura cuidar da cidade e da qualidade de vida dos cidadãos, porém isso só é eficiente se houver colaboração de todos”, explica o prefeito Marquinho Oliveira.

Segundo o prefeito Marquinho, a prefeitura vem trabalhando fortemente para iluminar todos os bairros, com um grande investimento garantindo mais segurança pública à área urbana.

Diante desse ato de vandalismo, ele ainda acrescenta que o dinheiro público foi desperdiçado, pois custa muito para o município o reparo desses equipamentos danificados pelos vândalos.

A Prefeitura pede a compreensão, principalmente dos moradores do Jardim do Parque, até que seja realizado toda o processo burocrático para a aquisição de todas as luminárias, lâmpadas e todos os acessórios da iluminação pública do local e realizado os serviços para a substituição e conserto dos equipamentos danificados pelos vândalos. Para denunciar atos de vandalismo contra o patrimônio público, basta ligar para: (11) 4014-4300. A reclamação também pode ser comunicada pela OUVIDORIA da prefeitura por meio do site: https://eouve.com.br que também pode ser acessado pelo aplicativo para celular “E-Ouve/Morungaba”.

100% LED

O programa ‘Morungaba 100% LED’ tem sido executado pela prefeitura desde março e resultando em segurança para a população e economia para os cofres públicos. Uma cidade mais iluminada tem menos índices de criminalidade, além de ampliar o aproveitamento dos espaços públicos pela população no período noturno. São fatores que acabam por melhorar a qualidade de vida e fazem também com que o comércio seja beneficiado, principalmente em épocas com mais movimento.

Diversas vias do município receberam a infraestrutura de iluminação pública com lâmpadas de LED, com baixo consumo de energia e com a redução de gastos com manutenção de luminárias.

