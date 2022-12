Corte da Festa do Figo e da Expogoiaba de Valinhos visita Morungaba

Nos últimos anos a “Chegada do Papai Noel”, na Praça dos Italianos em Morungaba, tem sido cada vez mais animada e com mais crianças na festa. A noite deste domingo, 11, não foi diferente na chegada do “bom velhinho”.

Esta é uma das principais atrações do Natal Encantado da Estância de Morungaba que conta com uma extensa programação cultural.

A noite do domingo foi de muita animação. As crianças junto com o prefeito Marquinho Oliveira deram as tradicionais boas vindas ao Papai Noel que chegou em seu trenó distribuindo muitas balas na praça e atendendo todas as crianças que fizeram uma imensa fila para vê-lo de perto.

O evento marca a abertura da Casa do Papai Noel, que pode ser visitada todos os dias até 23 de dezembro, sempre das 19h às 21h, na Praça dos Italianos.

O Natal Encantado que já está em sua 13ª edição é realizado pela Prefeitura de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e conta com o apoio de empresas locais. A programação prossegue até o fim do ano e é gratuita.

