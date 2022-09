Contratações cresceram 5,7% na região Campinas nos últimos 12 meses

A loja com o mix mais completo e variado de produtos naturais do País abre as portas a partir de 1º de setembro, no segundo piso do Iguatemi Campinas

Campinas passa a contar com a primeira unidade da Bio Mundo a partir do dia 1º de setembro, no segundo piso do Shopping Iguatemi Campinas. A rede de lojas opera no segmento de produtos naturais e está presente em 17 estados brasileiros promovendo saúde, bem-estar e oferecendo o mix de produtos mais completo do Brasil: itens diet, light, integrais, veganos, orgânicos, funcionais, sem glúten, sem lactose e suplementos vitamínicos e esportivos.

Fundada por Edmar Mothé, que possui mais de 40 anos de experiência no varejo, a unidade da marca em Campinas terá à frente os empresários Antonio e Débora Talli, bastante consolidados no setor de educação.

São mais de 150 lojas no Brasil, cada uma com mais de 4 mil produtos à disposição dos consumidores, incluindo também a venda a granel de grãos, sementes, farinhas, frutas desidratadas, oleaginosas, chás e temperos.

A loja de Campinas, assim como todas da marca, oferece design único e sofisticado, planejada para facilitar a localização dos produtos e para uma boa circulação das pessoas. Em busca de contribuir com a preservação do planeta, a marca utiliza somente papéis reciclados, sacolas biodegradáveis e lâmpadas de LED. Da mesma forma, os produtos a granel oferecem a possibilidade de redução do uso de embalagens.

Serviço

Instagram: @biomundocampinas

Localização: Shopping Iguatemi Campinas – 2º Piso

