Conheça os vencedores do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Etapa estadual recebeu 236 projetos inscritos em oito categorias; evento foi realizado no Pavilhão da Bienal de São Paulo

Barretos, Capela do Alto, Mogi das Cruzes, Porto Ferreira, Salesópolis, Santo André, São José do Rio Preto e Tarumã são os municípios vencedores da etapa paulista do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor — Mário Covas. A premiação foi realizada nesta quinta-feira, 09, em evento no Pavilhão da Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, na capital paulista.

Reconhecer as lideranças máximas dos municípios que promovem o desenvolvimento econômico e social por meio do incentivo aos pequenos negócios locais é o principal objetivo da premiação, que está em sua 11ª edição.

Foram 236 projetos inscritos de 173 cidades do estado de São Paulo em oito categorias: Cidade Empreendedora; Compras Governamentais; Desburocratização; Empreendedorismo na Escola; Inovação e Sustentabilidade; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Sala do Empreendedor, além de uma nova categoria chamada de Governança Regional e Cooperação Intermunicipal, que registrou seis projetos inscritos. No total, o prêmio contou com 231 municípios participantes, já que a categoria Governança Regional e Cooperação Municipal têm projetos que congregam mais de um município

Os prefeitos que apresentaram projetos consistentes, focados na melhoria do ambiente de negócios por meio de políticas públicas de base empreendedora, serão homenageados com o Selo Prefeito Empreendedor. Todo o processo de avaliação dos projetos tem sido conduzido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), instituição especializada na formação de quadros públicos preparados para utilizar os recursos de modo eficiente e lidar com os problemas urgentes do Brasil.

O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor reconhece boas práticas dos líderes municipais de todo o país em prol do desenvolvimento territorial e fortalecimento dos pequenos negócios. “A etapa estadual da 11ª edição registrou um aumento significativo no número de projetos inscritos em comparação com a edição anterior, o que mostra que as lideranças públicas do estado de São Paulo estão cada vez mais sensibilizadas em relação ao impacto de boas práticas de gestão pública na vida dos empreendedores”, destaca Wilson Poit, diretor-superintendente do Sebrae-SP.

“É uma grande satisfação premiar os prefeitos e as prefeitas que têm trabalhado pelo empreendedorismo paulista. Com seus projetos e iniciativas focados no fortalecimento dos pequenos negócios e nas vocações locais, criaram a base de um círculo virtuoso que transforma, para melhor, a realidade de milhares de paulistas”, afirma Tirso Meirelles, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP.

Conheça os projetos vencedores:

Categoria: Desburocratização

Município: Santo André

Política pública: Preparação do Ambiente de Negócios para a economia do futuro

Melhorar o ambiente de negócios, a competitividade das empresas e a qualificação profissional das micro e pequenas empresas da cidade são três dos principais pilares do programa. Por meio da modernização, qualidade e desburocratização do serviço, a boa prática já rendeu 83.748 empresas formais abertas em Santo André. Desde a implementação da política, mais de 22 mil empresas emitiram alvará de funcionamento.



Categoria: Sala do Empreendedor

Município: Tarumã

Política pública: Ganha Tempo Municipal

O Programa tem como objetivo geral promover um ambiente favorável à criação e expansão de negócios, por meio da criação de uma central de apoio ao empreendedor local, chamada de Ganha Tempo Municipal. Nela, centralizam-se serviços essenciais e de interesse deste público em um local de fácil acesso, confortável e eficaz, otimizando o conceito de Sala do Empreendedor.



Categoria: Compras Governamentais

Município: São José do Rio Preto

Política pública: Programa Alimenta Rio

O projeto Alimenta Rio Preto visa incentivar e criar as condições necessárias para o fortalecimento dos pequenos negócios locais e regionais, neste caso, o pequeno produtor familiar inserido nas compras públicas e o pequeno negócio da agroindústria. A implementação do programa permitiu um crescimento de 46% de recursos investidos em pequenos agricultores do município, ampliando o conceito de economia circular. Já são mais de 850 toneladas de alimentos adquiridos de pequenos produtores de São José do Rio Preto e de cidades próximas desde 2020.



Categoria: Empreendedorismo na Escola

Município: Barretos

Política pública: Empreendedor Do Futuro Se Faz Na Escola

O Programa Empreendedor do Futuro Se Faz Na Escola visa disseminar a cultura empreendedora e facilitar o entendimento de plano de negócios de maneira a estimular os comportamentos práticos do empreendedorismo e o protagonismo juvenil entre os alunos da rede de ensino do município de Barretos.



Categoria: Marketing Territorial e setores econômicos

Município: Porto Ferreira

Política pública: Cerâmica de Procedência

O Programa Cerâmica de Procedência visa consolidar Porto Ferreira como capital nacional da cerâmica artística e decoração. Este polo atrativo garante um fluxo mensal de 60 mil turistas à cidade. No total, o projeto impacta diretamente mais de 300 empresas que geram aproximadamente 5.000 empregos locais.



Categoria: Inovação e sustentabilidade

Município: Mogi das Cruzes

Política pública: Mogi Tech Gov Experience

O Programa tem como objetivo geral promover um ambiente favorável à criação e expansão de negócios, por meio da criação de uma central de apoio ao empreendedor local, chamada de Ganha Tempo Municipal. Nela, centralizam-se serviços essenciais e de interesse deste público em um local de fácil acesso, confortável e eficaz, otimizando o conceito de Sala do Empreendedor.



Categoria: Governança Regional e Cooperação Intermunicipal

Município: Salesópolis

Política pública: Recicla Cidade

O programa tem como objetivo geral auxiliar na estruturação, na manutenção e no aumento da produtividade de cooperativas de materiais recicláveis, além de impulsionar o comércio local com o marketing positivo. Todo o sistema da boa prática é construído para promover o protagonismo dos catadores de materiais recicláveis na região através do empreendedorismo social e da capacitação, além da atuação de maneira colaborativa e efetiva na sensibilização da comunidade do entorno, com o intuito de ampliar o volume e a destinação adequada dos resíduos sólidos.



Categoria: Cidade Empreendedora

Município: Capela do Alto

Política pública: Capela para o Alto

O projeto visa identificar e planejar eixos estratégicos que promovam o desenvolvimento do município nos próximos dez anos e, por consequência, a melhoria da qualidade de vida da população. Mesmo com vocação para a agropecuária, a cidade apostou todas suas forças no empreendedorismo com objetivo de impulsionar a economia local e colocar o município entre as cidades do interior — até 30 mil habitantes – com melhores indicadores econômicos e de desenvolvimento social do Estado de São Paulo.