Primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil é confirmado na cidade de São Paulo

Inovações acontecem em todos os setores do evento

Quase tudo pronto para o grande espetáculo! Americana dá as boas-vindas à 34ª edição que promete ser histórica e bater recordes. No Parque de Eventos CCA, a estrutura móvel, que dá forma aos camarotes, bretes, praça de alimentação e arena, já está em fase de finalização, fato comemorado pelo presidente Beto Lahr. “O coração parece que salta pela boca. Só quem ama de verdade aquilo que faz entende o que estou sentindo. Quase três longos anos para ver esse recinto florescer novamente. Serão sete dias de uma infinita alegria e, sem dúvidas, a melhor de todas as edições”, fala.

Esporte

Na arena, muita adrenalina e emoção. 30 competidores vão disputar a fivela mais desejada do circuito em mais uma etapa da PBR (Professional Bull Riders), o maior e mais importante campeonato em montaria em touros do mundo.

No primeiro final de semana, dias 10,11 e 12 de junho, acontece a 6ª etapa da PBR Brazil. Já no segundo, 17,18 e 19 de junho, o Iron Cowboy, um modelo de competição onde os atletas são levados a testar a resistência em busca da superação em duelos alucinantes contra os melhores touros do país.

Entre os nomes já confirmados, um dos destaques é de Bruno Scaranello, 25 anos, e atual líder do ranking nacional. Bruno chega para a competição em Americana no melhor momento de sua carreira. Com 75% de aproveitamento nos animais que montou – índice considerado alto na montaria em touros – o representante de General Salgado (SP) terminou em primeiro e segundo lugar nas duas etapas que participou desde o início desta temporada. Bruno Scaranello tem apenas um sonho: repetir o feito de 2018. “Americana sempre foi meu Rodeio preferido e ser campeão nesta arena foi a realização de um sonho. Quero manter o foco e o bom desempenho desta primeira etapa para brigar por este título novamente,” disse.

Nas disputas, Bruno terá pela frente o companheiro e atual campeão do Iron Cowboy de Americana, Adriano Salgado. Natural de Batatais (SP), o atleta trilhou um caminho de sucesso após a vitória marcante em 2019. Nos Estados Unidos, Adriano Salgado foi uma das principais promessas brasileiras dos últimos anos, classificando duas vezes consecutivas para a Final Mundial e foi campeão da temporada do Velocity Tour, o principal campeonato da divisão de acesso da PBR, faturando um cheque de US$ 50 mil pelo título em 2021.

Outro com experiência internacional e que chega como um dos favoritos ao título em Americana é Alisson de Souza, de Taubaté (SP). Alisson terminou a temporada 2022 da competição individual – encerrada em maio – entre os 50 melhores do mundo antes de retornar ao Brasil.

Permanecer durante oito segundos em cavalo pulador não é tarefa para qualquer peão! O cutiano nasceu a partir da necessidade dos peões amansar os cavalos bravos enquanto guiavam as comitivas.

A modalidade esportiva 100% brasileira também trará os nomes premiados para a disputa de Americana. Jucelino Costa, José Leal Neto, Altamiro Lima e Rodrigo Pedro Rosa são apenas alguns deles.

Admirados tanto quanto os atletas são os cavalos selecionados para a competição. São animais de “genética”, ou seja, frutos de cruzamentos específicos, garantindo uma boa performance, como força e pulos. Entre os possíveis destaques para esta edição estão “Artista”, “Paixão Caipira” e “Folião”, cavalos consagrados e duros na queda.

E quem pensa que rodeio não é lugar de mulher, nunca assistiu uma competição da modalidade três tambores. As atletas voarão baixo na arena por milésimos de segundos. Amazona e animal, em uma combinação perfeita de técnica e velocidade, precisam percorrer o trajeto formado por três tambores dispostos na arena no menor tempo possível.

Americana é considerada um celeiro de grandes campeãs e durante a 34ª edição, muitas delas passarão pela arena. Impossível não se apaixonar!

Desafio do Bem

No segundo final de semana, dia 18 de junho, Americana realiza o Desafio do Bem, uma ação que visa angariar fundos para o Hospital de Amor, amigo e parceiro da Festa. Durante todos os dias de evento, doações são recolhidas em prol do hospital em diversas formas: física (em espécie), máquinas de crédito e débito e venda de bandanas.

Ao final, uma montaria específica é realizada na arena, onde homem e animal se unem em nome do amor. Não vale o título nem a fivela, mas o show de solidariedade para chamar a atenção para uma causa tão nobre quanto a do Hospital de Amor.

Praça de alimentação

Com a promessa de ser a melhor edição de todas, Americana investiu em muitos espaços. A praça de alimentação, por exemplo, está de cara nova, mais moderna e bonita. Ao todo, são 30 pontos de venda de comida dos mais variados tipos. De pastel a espetinho, doces, tortas, crepes, lanches e salgados, seguindo os rígidos padrões de qualidade, oferecendo o que há de melhor e mais gostoso.

Sucesso nas edições anteriores, a Festa do Peão manterá a área de food trucks, com a venda de lanches gourmet com aquele gostinho caseiro e apresentação impecável.

Para quem prefere comida, Americana também disponibiliza um restaurante, com pratos rápidos e saborosos.

Além da reestruturação da praça de alimentação, a “Arena Churrasco” é uma novidade, espaço premium, cenográfico, onde o público poderá apreciar os melhores cortes de carne. E as surpresas não param por aí! A “Arena Churrasco” terá atrações artísticas com shows sertanejos, promovendo ainda mais diversão.

Oito destilarias estarão dispostas em todo o evento, comercializando bebidas quentes e preparando drinks, além dos diversos pontos de venda de cerveja. É importante frisar que a venda de bebida alcoólica só é permitida para maiores de 18 anos.

O público dos camarotes terá uma pizzaria a disposição que ficará localizada no mezanino (antigo receptivo do camarote Brahma).

Estrutura

Tudo novo em Americana 2022! O que já era bom, na 34ª edição, está ainda melhor! A Festa do Peão moderniza com novos espaços premium, oferecendo ainda mais conforto ao público.

Se os espaços são diferentes, a vista privilegiada para o palco gigante é comum em todos eles. Isso sem contar com os dois telões imensos, com transmissão em tempo real. A grande mudança está nas laterais da arena, com a chegada de três novos conceitos que ganham destaque no serviço e na estrutura: Camarote Brahma, Camarote Super Bull e Open Super Bull.

As novidades também não param por aí. Pela primeira vez na história, Americana dá as boas-vindas ao Rancho Brahma, sem dúvidas, o mais desejado do circuito.

Eclética, Americana é uma festa para todos os gostos e bolsos com pista (acesso a arena e praça de alimentação), camarote Americana e mais de 230 camarotes corporativos divididos entre os setores A e B.

Fazendinha

O espaço dedicado à cultura do campo, a Fazendinha, é, sem dúvidas, uma das atrações mais aguardadas pelas crianças. Com localização de fácil acesso e entrada gratuita, é a oportunidade dos pequenos conhecerem a rotina e os animais que fazem parte deste universo extraordinário. Com exposição de cavalos, pôneis, coelhos, galinhas, vacas, cabras, dentre tantos outros, os visitantes aprendem sobre as técnicas de manejo, bem-estar animal e preservação do meio ambiente.

Shows

18 atrações compõem a grade artística no palco principal. Americana receb o público na sexta (10/06) com shows de Henrique e Juliano, Guilherme e Benuto e Barões da Pisadinha. No sábado (11/06), se apresentam Gusttavo Lima, Edson e Hudson e César Menotti e Fabiano. Encerrando a primeira semana, no domingo (12/06), os shows são de Luan Santana e do DJ Pedro Sampaio no Domingo da Família São Vicente.

Na quarta-feira (15/06), véspera do feriado de Corpus Christi, no Dia da Pura Construtora, tem Leonardo e Bruno e Marrone com o espetáculo Cabaré, além de Dennis DJ. No lounge do Americana Hall (entrada privada dos camarotes), tocam Juan Marcus e Vinícius.

Pausa no dia 16 para tudo voltar na sexta, 17 de junho, com Maiara e Maraísa, Alok e Hugo e Guilherme. O segundo sábado da Festa do Peão de Americana promete fortes emoções com o encontro de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e o DJ Sevenn.

Americana se despede no Domingo da Família São Vicente (19/06), com a apresentação de Chitãozinho e Xororó.

Estacionamento

O acesso e pagamento das mais de oito mil vagas disponíveis no estacionamento poderão ser realizados pelo sistema Sem Parar.

Os valores para carro são R $ 50 (dias 10,12, 15, 17 e 19) e R $ 70 (dias 11 e 18). Motos, R $ 30 para todos os dias. Vans, R $ 80 e ônibus, R $ 100.

Neste ano, Americana trouxe a experiente empresa Japa Park, com know how em eventos de grande porte, nacionais e internacionais. Mais de 100 orientadores, devidamente uniformizados, estarão à disposição dos motoristas.

Rondas também serão realizadas pelos profissionais, garantindo ainda mais segurança durante o trajeto de chegada e saída do veículo e do Parque.

Horário de Abertura

10 de junho (sexta): 19h

11 de junho (sábado): 19h

12 de junho (domingo): 17h

15 de junho (quarta): 19h

17 de junho (sexta): 19h

18 de junho (sábado): 19h

19 de junho (domingo): 16h

Saúde e Bem-Estar

O Clube dos Cavaleiros de Americana recomenda que o público utilize máscaras de proteção e faça uso do álcool em gel.

Além de ambulatório médico, a Festa do Peão de Americana terá uma farmácia com a venda de medicamentos isentos de prescrição (MIPs), itens de perfumaria, como preservativos, lubrificantes, absorventes, desodorantes, etc. Diariamente, a farmácia será gerenciada por um farmacêutico responsável.

Responsabilidade com o público

Com o intuito de garantir conforto e segurança aos visitantes, Americana cadastrou mais de 100 motoristas dos aplicativos Uber, Vim Te Buscar e PediCar.

O embarque e desembarque dos passageiros destes profissionais selecionados serão realizados na entrada principal do Parque de Eventos CCA (bilheteria). Os carros estarão identificados com um adesivo no para-brisa dianteiro, tornando fácil a visualização e permitindo agilidade e rapidez na entrada e saída do recinto. É importante ressaltar que os adesivos serão trocados diariamente, coibindo ações de fraude e cópia.

Os demais aplicativos também terão um espaço reservado para embarque e desembarque, mas em outro ponto, localizado no portão 3.

Os ingressos são adquiridos pelo site https://www.totalacesso.com/, na Casa dos Cavaleiros de Americana ou em um dos pontos de venda relacionados em www.festadopeaodeamericana.com.br

Na quarta-feira, 8 de junho, a Festa do Peão de Americana divulgará o esquema de segurança para a edição 2022.