Conheça os filmes selecionados na 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado

O 49º Festival de Cinema de Gramado, que acontece de 13 a 21 de agosto, anunciou em coletiva transmitida pela TV Educativa RS e pela internet os filmes selecionados e detalhes desta edição.

‘‘O momento continua sendo de resistência, por isso o Festival de Cinema de Gramado se orgulha de mais uma vez manter sua realização, dando oportunidade e visibilidade para os realizadores do audiovisual brasileiro e latino. Em 2021, o maior evento de cinema do país e o único a acontecer ininterruptamente desde 1973, segue sendo exibido pela internet, televisão por assinatura (Canal Brasil) e televisão aberta (TVE-RS)’’, frisa a organização da premiação.

No anúncio da manhã desta terça-feira, 13, estiveram no estúdio da emissora a presidente da Gramadotur e secretária de Turismo, Rosa Helena Volk, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, e o curador do festival, Marcos Santuario.

Foto: Edison Vara/ Agência Pressphoto

Segundo informações cedidas pela organização, nesta edição, 893 filmes fizeram sua inscrição para participar das mostras competitivas e 52 foram selecionados: quatro Longas-Metragens Estrangeiros, sete Longas-Metragens Brasileiros, três Longas-Metragens Gaúchos, 14 Curtas-Metragens Brasileiros e 24 Curtas-Metragens Gaúchos (ao final do release segue a lista dos selecionados). De acordo com a organização, os números indicam que, apesar da falta de incentivos e crise do setor, os produtores seguem resistindo.

Longas brasileiros e estrangeiros

“Em tempos tão complexos, ter uma qualidade e uma quantidade tão empolgantes de filmes, do Brasil e do exterior no Festival, nos deixa muito felizes e esperançosos. Produções inéditas que aguardavam com ansiedade, como nós, esta edição do Festival de Gramado para conectar-se com as audiências. Representam o melhor da garra, da resistência e do talento que emerge do audiovisual contemporâneo”, analisa Marcos Santuario, que ao lado da atriz argentina Soledad Villamil formam a curadoria do evento.

Este ano, a premiação conta com produções do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e São Paulo integram a mostra que traz por trás das câmeras estreantes e outros nomes já conhecidos de Gramado, com destaque para a presença feminina mais valorizada do que nunca com três diretoras em competição. Já entre os estrangeiros, Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai marcam presença na tela.

Longas-metragens brasileiros:

A Primeira Morte de Joana (RS), de Cristiane Oliveira

A Suspeita (RJ), de Pedro Peregrino

Álbum em Família (RJ), de Daniel Belmonte

Carro Rei (PE), de Renata Pinheiro

Homem Onça (RJ),de Vinícius Reis

Jesus Kid (PR),de Aly Muritiba

O Novelo (SP),de Claudia Pinheiro

Longas-metragens estrangeiros:

Gran Avenida (Chile), de Moises Sepulveda

La teoría de los vidrios rotos (Uruguai, Brasil e Argentina), de Diego Fernández Pujol

Planta permanente (Argentina e Uruguai), de Ezequiel Radusky

Pseudo (Bolívia), de Gory Patiño e Luis Reneo

Curtas brasileiros:

Quatorze filmes irão concorrer aos Kikitos da categoria de curtas brasileiros e, mais uma vez, os espectadores poderão ver na tela temas recorrentes nas discussões sociais e muita representatividade.

“Olhamos para o fazer cinematográfico, considerando a sua qualidade técnica e criativa, com atenção especial para filmes cujas narrativas elaborassem questões pertinentes às discussões sociais tão presentes nos dias de hoje. A representatividade também foi uma constante entre os filmes inscritos, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Nesse sentido, buscamos um equilíbrio, e olhamos com mais atenção para filmes que trouxessem para cena corpos de diferentes cores, gêneros, tamanhos e idades, bem como filmes dirigidos por mulheres. E já que estávamos selecionando obras para a competição de curtas brasileiros, pensamos também numa cartela de filmes que incluísse representantes dos mais diversos estados, ultrapassando as fronteiras do eixo Rio-São Paulo”, explica a atriz, roteirista e professora Thaís Cabral, integrante da comissão de seleção da categoria.

Ao lado dela, tiveram a difícil missão de selecionar os filmes para competição a produtora de cinema e artes visuais e curadora audiovisual Jaqueline Beltrame, o jornalista e crítico de cinema Matheus Pannebecker e a cineasta brasileira especializada no mercado chinês Milena de Moura.

Conheça abaixo os filmes selecionados:

A Beleza de Rose (CE), de Natal Portela

A Fome de Lázaro (PB), de Diego Benevides

Animais na Pista (PB), de Otto Cabral

Aonde vão os Pés (PR),de Débora Zanatta

Da Janela Vejo o Mundo (PR),de Ana Catarina Lugarini

Desvirtude (RS),de Gautier Lee

Entre Nós e o Mundo (SP), de Fabio Rodrigo

Eu não sou um robô (RS), de Gabriela Lamas

Fotos Privadas (RJ), de Marcelo Grabowsky

Memória de Quem (Não) Fui (RJ), de Thiago Kistenmacker

O que Há em Ti (SP), deCarlos Adriano

Per Capita (PE), de Lia Leticia

Quanto Pesa (MA), de Breno Nina

Stone Heart (AM), de Humberto Rodrigues

* Com informações cedidas pela assessoria de imprensa do 49º Festival de Cinema de Gramado.