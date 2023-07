‘Condomínio do Futuro’ tem torre, robô, show pirotécnico e food trucks

Vans Store, Use Primicia, Mahalo Kai, Love Case, The Coffee e Cosechas chegaram para ampliar o mix de opções

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae + brMalls, inaugurou seis novas operações no segundo trimestre deste ano. Chegaram ao empreendimento as lojas Vans, Cosechas, Love Case, Mahalo Kai, Use Primicia e The Coffee.

“Somadas às nove operações do primeiro trimestre, chegamos à metade de 2023 com 15 inaugurações. Uma média superior a duas por mês, o que mostra a vocação do Parque D. Pedro Shopping para o conceito de oferecer aos consumidores uma ampla gama de produtos e serviços em um só lugar. Em nosso mix diversificado de compras, a experiência é completa diante da variedade de marcas, estilos e opções. A meta é continuar trabalhando para fortalecer as nossas lojas e atrair operações para oferecer uma experiência única aos nossos visitantes, para que saibam que, aqui, vão encontrar as melhores opções de compras, entretenimento e lazer”, disse Marcelo Zaffalon, superintendente do Parque D. Pedro Shopping.

Vans Store

Localizada no Corredor Colinas, a Vans Store Parque D. Pedro Shopping segue o conceito de varejo da marca, disponibilizando suas diversas campanhas, experiências e seus produtos, encontrados nos principais mercados. Ela foi personalizada com a intervenção artística de Fernando Nunes, que usou seu traço para marcar as paredes da unidade no empreendimento.

LEIA TAMBÉM:

A Vans Store recebe as principais coleções de tênis da marca, como os icônicos Classics em inúmeras variações de cores, além das calças Authentic Chino para os esportes de ação e universo lifestyle e das camisetas Off The Wall Tee. A nova unidade apresenta também uma coleção de acessórios composta por mochilas, pochetes, bonés, gorros, meias, carteiras, cintos, cadarços e chaveiros.

Use Primicia

Com uma trajetória de 24 anos no mercado, a Use Primicia abriu, no Corredor Flores, no Parque D. Pedro Shopping, sua 10ª loja no Brasil. A marca explica que acompanha processos do mercado, investindo em tecnologia avançada e uma equipe altamente capacitada.

Os produtos atendem tanto mulheres quanto homens que buscam o melhor em moda íntima e moda praia. As coleções incluem uma ampla variedade de estilos, desde peças clássicas e elegantes até opções mais ousadas e contemporâneas.

“Com um olhar humanizado, valorizamos a individualidade de cada cliente. As peças são cuidadosamente projetadas para proporcionar um caimento perfeito e mais durabilidade, garantindo que nossos clientes se sintam confiantes e confortáveis”, explicou a proprietária Ivanete Caldeira. Com a inauguração desta nova loja, a Use Primicia quer expandir o poder de conexão para outras regiões do estado de São Paulo.

Cosechas

O Corredor Colinas recebeu a Cosechas, loja de sucos naturais, shakes e milkshakes feitos na hora, que são vendidos selados, ou seja, com um lacre sobre o copo para preservar por mais tempo o frescor e o sabor dos batidos.

A empresa explica que Campinas é um ponto estratégico para seu plano de expansão em São Paulo. A franquia tem 650 pontos na Colômbia e 160 no Rio de Janeiro. O fluxo de pessoas em busca das melhores experiências no Parque D. Pedro Shopping casou perfeitamente com o objetivo da Cosechas, cujo carro-chefe de vendas é o Colibri Roxo, feito com amora, blueberry, morango e cranberry + adicionais (leite ou iogurte).

The Coffee

Situada no Corredor Alameda, a The Coffe buscou inspiração na tendência do “to go coffee”, que é comum em Tóquio, no Japão. A empresa garante trazer em seu DNA alta qualidade, perfeccionismo, minimalismo e otimização de espaço. A ideia, concebida pelos irmãos Alexandre, Carlos e Luis Fertonani, é centrada nesses pilares, levando aos clientes uma experiência perfeita com bebidas quentes e geladas, assinadas por baristas e especialistas que fazem do cardápio uma verdadeira exclusividade, desde os itens que o integram até a forma de fazer os pedidos e o consumo do produto.

Mahalo Kai Pratas

Outra novidade no Corredor Colinas, a Mahalo Kai Pratas é a pedida para quem aprecia acessórios legítimos de qualidade e elegância. A marca oferece opções para diferentes estilos, desde aqueles que buscam peças modernas e descoladas até os que preferem peças clássicas e sofisticadas.

Desde junho, o Parque D. Pedro Shopping se tornou um ponto estratégico da Mahalo Kai, que vê sintonia com o público diversificado e interessado em moda e estilo que frequenta o empreendimento.

A localização privilegiada do shopping e a infraestrutura moderna também foram fatores decisivos na escolha pelo Parque D. Pedro Shopping, explica Thaís Procópio, uma das sócias da nova operação.

“Queremos nos tornar uma marca reconhecida pela qualidade de nossas joias, preço justo, um atendimento diferenciado e atencioso. Fidelizar nosso cliente e fazer com que ele se lembre da nossa loja quando for presentear alguém ou a si mesmo”, explicou Thaís.

Love Case

Também em junho, a Love Case inaugurou, no Corredor Pedras, a sua 40ª loja da rede de utilidades e acessórios para smartphones. Sucesso entre crianças e adolescentes, os itens mais procurados são as capas protetoras dos aparelhos, com desenhos animados, personagens de quadrinhos, clubes de futebol e personalizações. A loja trabalha com películas protetoras, carregadores para smartphones e tablets, caixas de som e outros gadgets tecnológicos.

“Com o sucesso do quiosque Like Cell no Parque D. Pedro Shopping, decidimos crescer ainda mais e, agora, realizamos esse sonho antigo de termos uma loja no empreendimento, a Love Case, ampliando nossas expectativas”, explicou Ryan Lustosa, proprietário.

