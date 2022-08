Comgás comemora 150 anos com promoção inédita de contas grátis por até um ano para seus clientes

Serão milhares de contas de gás pagas para clientes residenciais e comerciais no estado de São Paulo.

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil, completa 150 anos neste mês com o lançamento de uma promoção inédita para os seus clientes residenciais e comerciais. Entre os dias 1º e 31 de agosto, os clientes poderão concorrer a milhares de contas de gás grátis por até um ano.

“É a primeira vez que fazemos uma promoção como essa, e certamente vamos gerar impactos positivos no dia a dia dos ganhadores. Pensando nos desafios do atual cenário econômico e como forma de valorizar os nossos clientes residenciais e comerciais, pensamos nesse formato onde os consumidores têm a oportunidade de ganhar até 12 meses de conta paga”, diz Cristiano Donisete, Diretor de Tecnologia e Clientes da Comgás.

A promoção possui duas modalidades, com prêmios instantâneos de 1 mês e sorteio de 1 ano de conta paga, com o limite de R$ 200,00 na conta de consumo do gás natural. A participação dos clientes interessados deve ser feita no site Comgás Virtual (www.virtual.comgas.com.br/promo150anos). Para concorrer aos prêmios, o cliente só precisa atualizar o cadastro e ainda pode aumentar suas chances de ganhar ativando a fatura por e-mail ou débito automático.

Como funciona

Para concorrer aos prêmios instantâneos de um mês de conta grátis, o cliente precisa acessar o site Comgás Virtual (www.virtual.comgas.com.br/promo150anos) e atualizar os dados cadastrais. Ao fazer isso, o participante terá uma chance para girar roleta virtual de prêmios. Caso opte por fatura por e-mail, são três chances, e se aderir ao débito automático, serão cinco chances. Será possível girar a roleta, no máximo, nove vezes.

Para concorrer aos prêmios de um ano de conta grátis, o participante também receberá números da sorte, sendo que a atualização ou confirmação de cadastro dão direito a um número, a ativação de fatura por e-mail a três números e quem optar pelo débito automático ganhará mais cinco números da sorte.

Caso o participante já utilize os serviços de fatura por e-mail ou o débito automático, seus números da sorte extras serão contabilizados automaticamente após a efetivação do cadastro e aceite ao regulamento da promoção. Os vencedores do sorteio serão divulgados no dia 06 de setembro, às 16h, com base no resultado do sorteio da Caixa Econômica Federal de 03 de setembro.

Regulamento

Os detalhes e condições da promoção podem ser consultados no regulamento, disponível no site virtual.comgas.com.br/promo150anos ou pelo chat online da Comgás. Dúvidas adicionais podem ser esclarecidas no FAQ do site ou encaminhadas para o e-mail [email protected].

A promoção é autorizada pelo SEAE/ME (Secretaria de Acompanhamento Econômico, Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia), através dos certificados de número 04.021001/2022 e 05.021169/2022.

