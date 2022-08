Rafael Cervone: “Juros mostram que milagre brasileiro é a resiliência de quem trabalha”

“Selic usurária compromete o crédito para empresas e os consumidores, ameaçando a economia”, alerta o líder classista, ao comentar a reunião do Copom encerrada nesta quarta

O presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Rafael Cervone, salienta que, com a Selic batendo em quase 14% ao ano, alguns indicadores demonstram que o verdadeiro milagre brasileiro está na resiliência dos empresários e trabalhadores: na última edição do Boletim Focus do Banco Central, as previsões do mercado para o PIB nacional eram de crescimento de 1,93% este ano, ante 2021; no segundo trimestre, em relação aos três meses anteriores, conforme o Levantamento de Conjuntura Fiesp/Ciesp, houve aumento de 3,9% das horas trabalhadas nas fábricas paulistas, 1,8% das vendas reais e 0,2% dos salários reais médios.

“Para efeito de comparação, a alta dos juros nos Estados Unidos, hoje fixados pelo Federal Reserve no teto de apenas 2,5% ao ano, foi apontada pelos analistas como uma das principais causas de o país ter entrado em recessão técnica no final de junho, com o recuo do PIB por dois trimestres consecutivos”, observa Cervone. “Aqui no Brasil, o dinheiro tornou-se o insumo mais oneroso para as empresas, que precisam ponderar muito antes de buscar empréstimo para investimento ou capital de giro. Ademais, os juros reais são um imenso empecilho para o crédito ao consumidor. Mesmo assim, estamos conquistando alguns resultados econômicos positivos”, frisa o empresário.

Reiterando que a inflação global deve-se principalmente à redução da oferta de numerosos produtos, devido à pandemia e à guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente do Ciesp afirma que “a escalada absurda dos juros no Brasil é altamente nociva, colocando em risco a saúde das empresas e milhares de empregos”. Ele ressalta ainda que todos no País têm trabalhado no limite das possibilidades. “O crédito é a essência da economia capitalista. Se a Selic usurária o inviabilizar, investimentos, produção e consumo vão se corroendo”, pondera Cervone, alertando para os riscos gerados pelo atual patamar da taxa.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.