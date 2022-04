Com expansão do esporte, CT Lucas Sousa abre mais dez quadras de Beach Tennis em Campinas

Unidade do Clube Cultura passa a contar com 18 quadras para a prática esportiva

A região de Campinas é atualmente um dos principais polos do Brasil em número de praticantes do Beach Tennis, com mais de 50 mil pessoas frequentando os espaços dedicados a este esporte que mais cresce no País. E o número de adeptos na região em busca de atividades físicas ao ar livre e por melhor qualidade de vida vem crescendo a cada ano, exigindo ampliações no número de quadras.

De olho nesta expansão, o Centro de Treinamento (CT) Lucas Sousa, localizado no Clube Cultura Artística, em Campinas, acaba de abrir mais 10 quadras. O espaço inaugurado com apenas duas quadras hoje conta com um total de 18, consolidando como um dos maiores complexos para prática do esporte e treinamento de atletas profissionais do Beach Tennis da cidade. As áreas para o esporte foram construídas com medidas e referências internacionais, para atender aos padrões exigentes pelas entidades do esporte.

Outro diferencial do CT Lucas Sousa Cultura é a sua equipe de profissionais, formada por dez professores, entre os atletas top 100 do mundo Daniel Mola, Flavinho Arouca e Raquel Iotte; além do Head Coach e empresário Lucas Sousa, que dá nome ao CT.

Quem frequenta o CT do clube Cultura Artística, cercado pela natureza, pode contar com a unidade da Cia Athletica Campinas, Deck Lounge, Deck de apoio, vestiário e lanchonete. Em breve, o espaço de apoio contará com um restaurante. O espaço é aberto para sócio e não sócios.

MAIOR CT DO MUNDO

Além da unidade de Campinas, em franca expansão, o CT Lucas Sousa conta com a maior Centro de Treinamento do Mundo, o Na Quadra, localizado na cidade de Valinhos, com 40 quadras espalhadas em mais de 25 mil m² de área.

“A região de Campinas, hoje, se destaca muito no cenário nacional do esporte”, afirma Lucas. “No CT, temos praticantes com diferentes propósitos, mas vale ressaltar que muitos encontraram no Beach Tennis uma atividade física extremamente prazerosa e que visa saúde e bem estar”, completa.