Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas em Pedreira

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Pedreira, através de seu Abrigo Municipal de Cães, está realizando pela primeira vez a “Campanha do Agasalho”, com objetivo de arrecadar doações que possam aquecer os animais carentes neste inverno.

Segundo informou o secretário municipal Luciano Dalto de Godoi, podem ser doados tecidos, cobertores, tapetes, roupas e casinhas. “Os pontos de arrecadação são os seguintes: Casa da Agricultura, no Jardim Santa Clara; Construvip Barbudinho, Vila São José; Saúde Integral, no Centro; Pri Cavicchio, Jardim Ypê; Zoo Bosque Municipal; Agrohobby, no Jardim Triunfo; Baterias Moi, Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maia e no próprio Abrigo de Cães, que fica na Estrada Vicinal Hamilton Bernardes”, ressaltou o secretário Luciano de Godoi.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone: (19) 99811-3233.