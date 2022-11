Evento permitiu que cirurgiões e acadêmicos vivenciassem uma experiência muito próxima da realidade, como se estivessem de fato em um centro cirúrgico

O Departamento Científico de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC) promoveu, nesta semana, a 1ª aula com transmissão em 3D em uma sociedade médica brasileira. Com o tema Face em Foco da SMCC, o encontro reuniu dezenas de cirurgiões plásticos e acadêmicos de medicina, que puderam aprender como se estivessem realmente dentro de um centro cirúrgico.

Para proporcionar essa experiência, foi necessário montar uma estrutura exclusiva, semelhante à utilizada pelas salas de cinema 3D. Além da captação das imagens em formato específico para esta tecnologia, a tela e o equipamento de transmissão também precisaram ser apropriados para este tipo de projeção. Todos os presentes utilizam óculos virtuais para assistirem à aula.

LEIA TAMBÉM:

A apresentação pioneira foi realizada em cadáver fresco, o que permitiu uma experiência muito próxima a que ocorre com um paciente vivo. “Quando a gente tem uma aula em 2D, que são imagens de vídeos ou figuras, a gente não tem tanto a noção de profundidade. Com a imagem em 3D, a gente tem um detalhamento muito mais apurado, a gente consegue ver a profundidade e as estruturas nobres, como artérias, veias e nervos, que não podem ser lesionadas durante uma cirurgia”, comenta o coordenador do Departamento Científico, Dr. Juliano Pereira.

De acordo com ele, este tipo de aula favorece o treinamento dos cirurgiões. “Foi fantástico! Eu acho que todos ficaram surpresos. A colocação dos óculos 3D realmente deixou as pessoas maravilhadas com o que estavam vendo porque elas se sentiam dentro do centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia. É uma simulação muito próxima da realidade cirúrgica”, comenta. “Em termos de tecnologia, para estarmos mais próximos da realidade de uma cirurgia, certamente o que há de melhor no mundo foi apresentado hoje na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, de forma pioneira no Brasil. É motivo de muito orgulho! Com certeza, os médicos que estiveram aqui saíram diferentes do que chegaram”, afirma o cirurgião.

A aula em 3D foi ministrada pelo cirurgião plástico Dr. Rodrigo Gimenez, que apresentou o tema Deep Plane Facelift. Antes dele, o Dr. Fernando Giovanetti Morano também ministrou uma aula, sobre cirurgia órbito-palpebral: eutrópio, ectrópio e ptose palpebral. As duas apresentações fizeram parte do último evento científico do Departamento no ano.

“Hoje, eu acho que os membros e sócios que estiveram aqui presentes puderam presenciar um momento histórico na nossa cidade”, ressalta o coordenador.

Sobre a imagem 3D

A imagem em 3D é formada por um fenômeno chamado estereoscopia, que nada mais é do que a projeção da imagem da mesma cena em pontos de observação diferentes. O cérebro recebe essas imagens e as funde em uma só. Neste processo, as informações sobre a posição, o tamanho e a profundidade dos objetos são obtidas.

Para que as imagens possam ser vistas de maneira nítida, é necessária a utilização de óculos 3D. A imagem é formada por dois projetores, um que emite a imagem cm raios de luz na horizontal e outro, na vertical. Os óculos 3D polarizam essa luz, ou seja, faz com que ela se propague em apenas um plano. Cada lente dos óculos possui filtro de polarização diferente: uma para filtrar as ondas polarizadas na vertical e outra, na horizontal. Assim, cada olho recebe uma imagem diferente, e o cérebro une as duas imagens, formando uma terceira, o que possibilita a percepção de profundidade na cena.

Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina realiza 1ª aula 3D em uma sociedade médica brasileira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui