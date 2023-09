CISMETRO abre processo seletivo com vagas para Holambra

Cidade das Flores foi a escolhida para apresentar o lançamento da linha Comfort Segredos, inspirada nos ingredientes de perfumaria fina

Holambra foi escolhida para o lançamento dos novos amaciantes de Comfort. A campanha da marca foi cercada de mistérios para a apresentação das novas fragrâncias e contou com a presença do jornalista investigativo Chico Felitti, mestre em contar histórias enigmáticas, responsável por acompanhar essa jornada misteriosa.

Em um jardim do Bloemen Park, uma plantação de flores vista do alto revelava os números 36 e 48, nome das novas fragrâncias. A identificação em números faz referência à quantidade de ingredientes de perfumaria fina que compõem os perfumes inconfundíveis dos lançamentos, que possuem não apenas uma fórmula exclusiva, mas também, entregam ainda mais superioridade, com alta fixação em suas roupas.

Depois de uma semana cheia de mistérios na investigação de números secretos nos jardins de flores em Holambra, Comfort revelou estar por trás das iniciativas que intrigaram o público e perfumaram os dias da cidade no interior de São Paulo. A campanha fez parte de uma série de estratégias para o lançamento da linha premium Comfort Segredos, que traz duas novas fragrâncias e um grande mistério em torno do segredo dos perfumes que nunca acabam.

“Somos especialistas em perfumação e nossa nova linha premium oferece um convite para que nossos consumidores façam suas próprias interpretações das fragrâncias, por isso não revelamos o que tem exatamente por trás de cada uma, e, sim, somente os números de ingredientes da perfumaria fina que contém nessas formulações’’ afirma Beatriz Seabra, gerente de marketing de Comfort.

Coube a Chico Felitti desvendar as mensagens escondidas nos jardins ao lado do público. “Essa ideia é muito boa! Primeiro porque ela trabalha com elementos muito simples, como os próprios campos de flores, todo o sentido olfativo com as fragrâncias e essa tentativa de descobrir os elementos que as compõem. Segundo, porque ela apela para o nosso lado curioso em querer descobrir o que está por trás do mistério e acaba fazendo com que a gente naturalmente seja captado para este universo perfumado de Comfort”, conta o jornalista.

A grande revelação desse segredo foi feita no Altas Horas, na TV Globo. “Para lançar os novos perfumes de Comfort com suas fórmulas secretas, criamos uma narrativa cheia de mistérios. Queríamos trazer o consumidor para um universo diferente de tudo que já foi feito no segmento de amaciantes. Para isso, criamos um ícone para a campanha, um grande cofre todo florido, que estará em toda a comunicação, do social ao PDV, e também em uma ativação inusitada em um campo de flores em Holambra. Tudo isso para gerar curiosidade nas pessoas e incentivá-las a guardar este segredo em suas roupas”, dizem Roberta Magalhães e Johann Stancik, responsáveis criativos pela campanha na Ogilvy.

A campanha conta com o patrocínio da marca na novela Todas as Flores, que tem forte conexão com os aspectos da linha premium de Comfort, além de trabalhar no universo perfumado e que também explora todos os sentidos olfativos e sensoriais do público.

