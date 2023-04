Circuito das Frutas reúne opções de café da manhã para curtir a Páscoa no sossego

Reconhecido pelo Turismo Rural, região é recheada de espaços gastronômicos para quem quer aproveitar o feriado

O Polo Turístico do Circuito das Frutas, localizado no interior de São Paulo e a uma distância de menos de 100 km da Capital e das regiões de Campinas, Sorocaba e Piracicaba, é uma ótima alternativa para quem quer aproveitar a Páscoa de forma tranquila e em contato com a natureza. A região, composta por dez municípios, reúne opções deliciosas de café da manhã colonial, com atividades rurais como alimentação aos animais, pesca esportiva, passeio a cavalo e de trem, trilhas, passeios de pedalinho e caiaque, visitação a sítios, playgrounds e empórios.

Uma ótima opção para toda a família, o Circuito das Frutas proporciona a receptividade carinhosa do interior com uma verdadeira experiência gastronômica aliada a ambientes acolhedores para vivenciar momentos únicos de contato com a natureza e contemplação às belas paisagens.

O Circuito das Frutas, região composta pelos municípios de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo, está localizado entre a capital paulista e a região de Campinas, com excelentes vias de acesso, o que o torna uma excelente opção de lazer e descanso.

Confira algumas das opções para aproveitar a folga e provar um café da manhã com sabor da roça!

Fazenda Paraíso

Um relato vivo da história da época do Brasil colônia, a Fazenda Paraíso, em Atibaia (SP), é um ambiente que preserva e resgata as raízes do campo, o clima familiar, o aconchego rural e a tradição de gerações. Oferece uma comida saborosa com todas as características de fazenda, em um espaço aconchegante e charmoso, com paredes de pedra bruta e toda sua estrutura original feita de peroba, onde anteriormente era o paiol da fazenda. Além do café da manhã, é possível desfrutar de alguns atrativos como passeios de pedalinho e caiaque, cavalo, visita a fazendinha, parquinho, pesca esportiva, visita ao alambique artesanal e uma belíssima trilha. É preciso fazer reserva antecipada.

Endereço: Rod. Fernão Dias, s/n – Km 52 – Portão, Atibaia – SP

Telefone: (11) 4415-1575 / 4417-3027

Horário de funcionamento: Sábados e domingos, das 09h às 11h30.

Doce Roça

Em um oásis rural, dentro da cidade de Atibaia, o aconchegante café e empório Doce Roça comercializa biscoitos, pães artesanais, bolos caseiros e deliciosas tortas doces e salgadas e produtos artesanais de outros produtores. No Empório, também há um cantinho especial para artesanatos locais e de outras cidades: jogos americanos, redes, panos de prato e tapetes, confeccionados no tear.

Endereço: Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, Atibaia – SP

Telefone: (11) 97198-8787

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 07h às 19h.

Haras Haddad

O Haras Haddad abre as portas para todas as pessoas que gostam de natureza e animais. Na propriedade, é possível fazer caminhadas nas trilhas, andar de bicicleta e a cavalo. Aos finais de semana, o local é aberto para um café da manhã artesanal com pães e queijos de produtores locais de Atibaia e Região. Para desfrutar do café da manhã, é necessário realizar reserva antecipada.

Endereço: Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, Atibaia – SP

Telefone: (11) 93464 1441

Horário de funcionamento: Finais de semana e feriados, das 09h00 às 11h00.

Malabar Empório Cultural e Café

Um espaço rural de comida, lazer e cultura, o Malabar fica localizado entre Morungaba e Itatiba, na “trilha malabar” popular entre os ciclistas da região. O menu é sazonal e todo baseado na produção de alimentos da época, que saem de uma horta orgânica cultivada no local. O estabelecimento possui uma proposta sustentável e busca o menor desperdício possível. Além disso, no pequeno empório é possível encontrar vinhos, geléias e compotas, queijos, méis, artigos de cerâmica e cosméticos naturais.

Endereço: Estrada Municipal Lázara Moreira da Silva Bertoni, Fazenda Malabar, Itatiba – SP

Telefone: (11) 91081-4361

Horário de funcionamento: De sexta, das 12h00 às 18h00. Sábado e Domingo, das 09h00 às 17h.

Queijos Itupeva

Fundada em 1997, a Queijos Itupeva, em Itupeva (SP), tem como especialidade a fabricação de diversos tipos de derivados lácteos, entre eles o queijo frescal, que corresponde por mais de 80% da produção. Tem um empório rural, com produtos de fabricação própria e uma gama imensa de outros queijos e produtos artesanais. Aos finais de semana, servem um delicioso café colonial, com mais de 70 itens deliciosos como bolos, pães, salgados, bebidas e frutas.

Endereço: Via Estevão Poli, 1.090, Bonfim, Itupeva – SP

Telefone: (11) 4496-4593 | (11) 96840-9020

Horário de funcionamento: Sábados, domingos e feriados, das 07h às 12h30.

Sítio Sassafraz

Com mais de 10 anos de tradição, no sítio Sassafraz, em Itupeva (SP), você encontra cavalos, galinhas, porquinhos, carneirinhos, marrecos e diversos outros animais que fazem a alegria da garotada. O Café Colonial oferece mais de 80 pratos doces, salgados e sucos de frutas naturais à vontade, feitos sempre com ingredientes frescos e de ótima qualidade. Além de um cardápio específico para pessoas com intolerância e alergias. Oferece ainda atividades de turismo rural como alimentação aos animais, passeio a cavalo e de trem, colha e pague e feira de artesanato. É preciso reservar com antecedência.

Endereço: Via Paulo Leone, 1400, Bairro Pinheirinho, Itupeva – SP

Telefone: (11) 4496-2201

Horário de funcionamento: Sábados e Domingos, das 08h00 às 13h00.

Café Colonial Bella Mattina

O Bella Mattina surgiu, em 2015, como uma nova experiência de Café Colonial em Jundiaí (SP). É uma mescla de culinária caseira, ambiente familiar, com um toque italiano, dentro de um sítio cercado com muito verde. O Buffet self-service à vontade disponibiliza mais de 80 itens como bolos, tortas, doces, pães caseiros, caldos, sucos, café, leite, frutas e o tradicional pão na chapa com ovo. Contam com uma fazendinha com animais, playground, empório de produtos artesanais, lago ornamental e diversas plantações e bosques.

Endereço: Rua Roberto Carbonari, 135 – Traviú, Jundiaí – SP

Telefone: (11) 98915-8299

Horário de funcionamento: Sábados, domingos e feriados, das 08h00 às 13h00.

Quinta dos Alves

Com um café da manhã que está presente na família desde o século 19, a Quinta dos Alves fica localizada numa ampla área verde, com um imenso bambuzal, cortada por um riacho. Nesse espaço tranquilo e agradável, você irá se deliciar com nossos pães, bolos, doces, tortas, frutas, pão na chapa e tapiocas preparadas na hora e muito mais. Tem um parquinho para as crianças correrem e brincarem no gramado. Além disso, o ambiente é pet friendly.

Endereço: Av. Nilo Tracci, 291 – Corrupira, Jundiaí

Telefone: (19) 3470-0174

Horário de funcionamento: Sábados, domingos e feriados, das 08h às 13h

Sítio São Francisco

O Sítio São Francisco, em Jundiaí, fica em contato com a natureza, com pedalinho, mini fazendinha, música ao vivo e outras atrações. No domingo, é possível deliciar-se com café da manhã colonial completo, com mais de 80 opções no cardápio, entre elas pratos doces e salgados, com uma variedade de pães, bolos, frutas, sucos e outros. É aconselhável a realização de reserva antecipada.

Endereço: Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto – Km 74,5 – Jundiaí

Telefone: (11) 97228-8123

Horário de funcionamento: Domingo, das 8h30 às 12h.

Bendito Quintal

Especializado em café da manhã e brunches, no Bendito Quintal, em Jundiaí, é possível encontrar café da manhã rural, espaço para eventos e almoços aos finais de semana e feriados. Além disso, o local conta com produção própria de morango e hortaliças.

Endereço: Av. Guilherme Porcari, 3500, Jundiaí – SP

Telefone:(11) 96436-3598

Horário de funcionamento: Terça à quinta, das 16h às 19h. Na sexta, das 16h às 21h. No sábado, das 09h às 20h. No domingo, das 9h às 16h.

Fazenda Montanhas do Japi

Com 329 hectares, a Fazenda Montanhas do Japi busca despertar e aguçar o conhecimento sobre a Serra do Japi, com palestras e caminhadas monitoradas pelas trilhas em meio a Serra, que fazem parte da propriedade. Mostrando para crianças e adultos a fauna e flora local, o cuidado com a horta orgânica, a ordenha do leite, retirada logo cedo e no final do dia, conhecer as criações de galinhas, coelhos, cavalos e vacas. Além disso, o café da manhã é servido em datas especiais e pode ser desfrutado com reservas antecipadas. Pães, queijos, manteigas, bolos, panquecas, geléias e doces são algumas das deliciosas opções que podem ser encontradas no buffet especial de café da manhã.

Endereço: Av. Luiz Gobbo, 5650 – Santa Clara, Jundiaí – SP

Telefone: (11) 97205 1397

Horário de funcionamento: em datas especiais, das 08h às 11h.

Famiglia Battistuzzo Empório e Café

Com o sonho de resgatar as tradições, a família Batistuzzo, em Louveira (SP), é um espaço para apreciar a natureza, sentir-se em uma fazenda onde poderá alimentar os animais e ainda deliciar-se com comidas tradicionais dos imigrantes italianos. Além disso, tem oportunidade de levar para casa peças de artesanato local, quitutes da nona, geleias e vinhos, entre outras coisas. Oferecem um café da manhã colonial e o ambiente é pet friendly.

Endereço: Rua Marcelino Didone Filho, 1130, 13290-000, Louveira – SP

Telefone: (19) 99604-7243

Horário de funcionamento: Domingo e terça, das 08h às 12h.

Cose Dell’Abadia

A propriedade familiar louveirense, Cose Dell’Abadia, dispõe em sua loja deliciosos produtos feitos artesanalmente como: pães, macarrão, doces, vinhos, geléias e frutas frescas. Excelentes produtos para saborear com a família e com amigos.

Endereço: Av. Nossa Senhora da Abadia, 705, Louveira- SP

Telefone:(19) 99841- 8455

Horário de funcionamento: Terça à Domingo das 7h30 às 18h.

Pousada Pedra Prata

Fundada em 2016, a Pousada Pedra Prata é administrada apenas por mulheres e o local possui trilhas, cachoeiras, piscina, redário, playground e outros. Em datas especiais, como a Páscoa, a pousada abre a oportunidade dos visitantes passarem uma manhã no local e se deliciarem com um café colonial. Para ter essa experiência é necessário realizar uma reserva antecipada. Além disso, a pousada conta com uma lojinha de artesanato.

Endereço: Av. Benedito Olegário Chiovatto, S/N, Trevo de Acesso Bairro dos Silvas, Morungaba – SP

Telefone: (11) 99181-0371

Sítio Frediani

O Sítio Frediani, em Vinhedo (SP), é um local aconchegante, com animais e aves típicos de sítio, muitas plantas e árvores, que oferece, mediante agendamento, um café da roça inesquecível, como nos antigos tempos, com fogão a lenha, bule e xícaras de ágata, pães, bolos caseiros e sucos. Além de opções de passeios de trole para conhecer o sítio. Para o pacote “Café da Roça” é necessário um grupo mínimo de 15 pessoas e máximo de 35. Para os grupos acima de 20 pessoas, o passeio de trole é incluso. Para o pacote “Visitação” não há exigência de número de pessoas.

Endereço: Estrada Engenheiro Aurélio José Frediani, s/nº, Moinho, Vinhedo – SP

Telefone: (19) 3886-2260

Horário de funcionamento: aos sábados, das 14 às 17 horas; e aos domingos e feriados, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas

Circuito das Frutas

https://circuitodasfrutasoficial.sp.gov.br/

/oficialcircuitodasfrutas

@circuitodasfrutas

