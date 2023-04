O prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis, se manifestou por meio de sua conta no Instagram sobre o ataque a creche que deixou ao menos quatro crianças mortas em Blumenau, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, 05.

“Profundamente consternado com a notícia do ataque a uma creche de Blumenau (SC), por um homem de 25 anos, que resultou na morte de quatro crianças e mais cinco feridas. Nada justifica tamanha violência e crueldade! Meus mais sinceros sentimentos aos pais, mães e demais familiares das vítimas!”, declarou Gustavo.

Gustavo Reis lamenta ataque a creche em Blumenau

A ocorrência do ataque aconteceu na rua dos Caçadores, no bairro Velha, no Centro Educacional Infantil (CEI) Cantinho do Bom Pastor.

O delegado no local disse que o ataque foi feito por um homem com um machado. Ele também confirmou que ao menos quatro crianças morreram.

De acordo com o governo de Santa Catarina, outras cinco crianças ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

