Circuito das Águas Paulista tem programação especial nesse fim de ano

Complexo esportivo, localizado em Paulínia, conta com estrutura para toda a família e aluguel de quiosque com churrasqueira para eventos e confraternizações

O Kartódromo Internacional San Marino, localizado no distrito de Betel, em Paulínia, é opção de lazer para as famílias na região de Campinas entre os meses de dezembro e janeiro, com entrada e estacionamento para 200 veículos gratuitos. O complexo dá início à temporada de férias a partir do dia 1º de dezembro, com estrutura para quem pretende conhecer o kartismo ou apenas assistir às corridas, além de possibilidade de aluguel de quiosque com churrasqueira para seu evento ou confraternização.

As corridas de kart de aluguel são voltadas a quem tem mais de 13 anos de idade e não é necessário ter experiência em pilotagem. O valor para pilotar inclui o aluguel do kart e os principais equipamentos de segurança, como macacão, capacete e balaclava (proteção para os cabelos). As roupas são entregues aos visitantes devidamente lavadas e os capacetes higienizados em câmara de ozônio.

Os pilotos ainda têm à disposição recepção informatizada, sala de equipamentos, sala de briefing multimídia e vestiários masculino e feminino com chuveiros. A pista é totalmente iluminada, permitindo a pilotagem noturna, equipada com torre de cronometragem e placar eletrônico.

Lazer com a família

Já para quem apenas aprecia assistir às corridas e pretende passar um dia diferente com a família, o San marino conta uma varanda de 500 m² para receber até 1.500 pessoas, com vista panorâmica para a pista, além do restaurante Orion, com opções de almoço, lanches e aperitivos.

O centro esportivo é totalmente arborizado, com mais de 400 árvores nativas, incluindo um bosque de jabuticabeiras com mesas e bancos, onde os visitantes também podem ficar para assistir às corridas, além de colher e consumir as frutas.

Para seu evento ou confraternização

O San Marino conta, desde 2021, com um quiosque externo para eventos, o Cantinho do Tio. O espaço possui estilo rústico e é totalmente equipado com churrasqueira; duas pias, uma principal com gabinete e uma segunda de apoio ao fogão e churrasqueira; fogão à lenha, utensílios e geladeira. É o local ideal para a realização de eventos ou confraternizações.

Quem quiser pilotar deve agendar previamente

A administração orienta que os interessados em participar das corridas de kart de aluguel agendem horário previamente. Na chegada, no momento do cadastro, todos têm de apresentar documento com foto e estar usando roupas leves e tênis.

Para agendamentos e mais informações sobre o aluguel do quiosque Cantinho do Tio, basta entrar em contato pelo telefone (19) 3833-1818 ou WhatsApp (19) 99119-9895. O endereço do Kartódromo Internacional San Marino é Rua Armando Botasso, nº 1.200 – Betel – Paulínia.

