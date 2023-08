Cine Renovias exibe filmes gratuitos em 12 cidades da região

As apresentações gratuitas acontecerão no Palco Bandeiras nesta quarta-feira, 09, a partir das 18h30

Com a proximidade do Dia dos Pais, o Shopping Parque das Bandeiras preparou duas apresentações especiais para encantar os papais, nesta quarta-feira, 09, a partir das 18h30. Os shows iniciam com o coral do Colégio Vivendo e Aprendendo, com 30 crianças de 07 a 11 anos entoando duas músicas, em seguida, a noite continua com Banda Anelo – criada pelo Instituto Anelo –, fazendo um show em homenagem aos pais. Todas as apresentações são gratuitas e acontecerão no Palco Bandeiras, no piso L4, na praça de alimentação.

Além disso, no dia 11 de agosto, em parceria com os alunos e professores do curso de fonoaudiologia da PUC Campinas, o empreendimento fará uma ação de conscientização de como os pais podem auxiliar no desenvolvimento motor, de linguagem e audição dos seus filhos, a partir das 10h30, na Maridoteca no piso L3 – ao lado do O Boticário –, passando informações também sobre a importância da figura paterna no desenvolvimento infantil.

Campanha promocional

O Shopping Parque das Bandeiras está com a sua promoção especial para a data no estilo “Compre e Ganhe” com um Kit Presente da Natura Kaiak Pulso para os clientes que gastarem R$300 em compras. Quem passar pelo shopping poderá ainda encontrará um cenário instagramável e um fotógrafo exclusivo para registrar o momento com o paizão. A foto será impressa em formato polaroid para incluir no cartão ou guardar de recordação. Para participar, o cliente deve resgatar um cupom pelo aplicativo do shopping (limitado a um cartão e uma foto por resgate).

A campanha promocional ficará ativa até dia 13 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Para participar basta cadastrar os cupons fiscais pelo aplicativo, e retirar o Kit Presente Natura Kaiak Pulso contendo um desodorante corporal masculino e um sabonete em barra puro vegetal. Os brindes serão limitados a um por CPF. O regulamento completo da promoção está no site.

