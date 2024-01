Cinco cursos da Escola das Artes tem vagas encerradas no primeiro dia de matrículas

O Festival de Férias de Jaguariúna prossegue neste fim de semana com mais atrações gratuitas para toda a família.

Neste sábado, 13, às 19h, acontece o Festival de Talentos, no Teatro Municipal Dona Zenaide. Já no domingo, 14, haverá apresentação da peça “Os Três Porquinhos”, às 10h30, no Parque dos Lagos. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes de cada sessão.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura com o objetivo de oferecer, gratuitamente, opções de lazer às crianças e adolescentes no período do recesso escolar, o Festival de Férias acontecerá durante todo o mês de janeiro em diferentes espaços públicos da cidade.

Foto: Ivair Oliveira

