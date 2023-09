CIESP-Campinas: Roda de conversa com a indústria de Amparo

Vereadores dos municípios de Amparo, Águas de Lindóia, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro estão unidos para a criação da Frente Parlamentar do Circuito das Águas Paulista. O segundo encontro aconteceu no dia 31 de agosto, no Plenário da Câmara de Amparo, e tratou da elaboração do Estatuto do Parlamento.

“A proposta dos legisladores é fortalecer a representação regional nas demandas comuns de políticas públicas, por meio das Câmaras Municipais. Juntos, representamos quase 300 mil habitantes desses municípios e o Parlamento nos dará força diante dos governos estadual e federal”, avalia o presidente da Câmara de Amparo, vereador Edilson Camillo (Dil – PSD).

Idealizado pelo vereador de Pedreira, Jedson Panegassi, a Frente Parlamentar do Circuito das Águas Paulista, quando constituída, já terá pautas de trabalhos nas diferentes áreas como saúde (atendimento da Santa Casa Anna Cintra e vagas no Sistema Cross); segurança pública; rodovias, turismo e água de qualidade. “Às vezes, quando vamos no governo e falamos que somos de uma cidade do interior, de pouco mais de 18 mil habitantes ou 13 mil eleitores, muitas vezes não somos tratados com a devida atenção. Unidos, teremos mais força em nossas reivindicações”, declarou o vereador de Águas de Lindóia, Marcos Rogério Nucci.

“Cada um aqui sabe a sua força. Imagina nós juntos, mostrando essa relevância política”, acrescentou uma das representantes da Câmara de Serra Negra, vereadora Barbara Regiani. Também estavam presentes os vereadores Roberto Almeida e Anna Beatriz Scachetti (Serra Negra), Marcos Galvão Kaloy (Monte Alegre do Sul), Valmir Franco (Águas de Lindóia), Antonio Cesar Mineiro (Amparo) e Romilson Silva (Jaguariúna). “Estamos visando o desenvolvimento simultâneo e integrado da nossa região; refletindo o pluralismo e as peculiaridades do Circuito das Águas Paulista, com participação de todos, e formando uma frente parlamentar que tenha uma atuação constante e efetiva. É preciso estimular a formação de uma consciência coletiva de valores comunitários e de cidadania”, finalizou Dil.

A efetiva instalação deste Protocolo Estatutário deverá acontecer em até 12 meses.

