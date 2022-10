Chefs no Quintal: Shopping Parque das Bandeiras promove evento gastronômico neste final de semana

Com pratos de 12 estabelecimentos renomados de Campinas, ação contará ainda com atrações musicais e entretenimento para toda a família

Chefs no Quintal – Com um conceito voltado para a ampliação das opções de gastronomia e entretenimento ao ar livre dentro de um centro de compras, o Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas, recebe neste final de semana a primeira edição do projeto Chefs no Quintal, no espaço onde está localizado o Quintal do Ban.

Ao todo, 12 marcas com estilos variados e de diversas regiões da cidade vão levar para o local pratos de alta qualidade a preços acessíveis, com valores entre R$10 e R$40, e entrada gratuita. São elas: Chef Zurdos BBQ, Bar Vidottinho, Bar Américo, Nelimell Sorveteria, Nero Gelateria, Outback Steakhouse, Kansas Burger, Estação Marupiara, Lets Go Pub, Tortte Confeitaria, Home BBQ e New Brown.

Organizado pelo Grupo Vidotti e com curadoria do empresário do ramo gastronômico Carlos Américo Louredo, o Chefs no Quintal vai ocupar uma área de 1.330 m2. O local também terá um palco destinado à programação musical.

Pensando nas crianças, o Quintalzinho Kids estará presente, com brinquedos infláveis como Escorrega e Pula Pula, além de trenzinho para passeios por toda a área externa do shopping e um espaço destinado ao consumo do público infantil, com cardápio diferenciado.

Louredo conta que a ideia do evento, resgatando o conceito do antigo e tradicional Chefs na Praça, “é ampliar os polos gastronômicos na cidade de Campinas e abrir oportunidade para estabelecimentos de várias partes levarem seus produtos para um público diferenciado, proporcionando, ao mesmo tempo, mais opções para os frequentadores do Parque das Bandeiras dentro de uma área ao ar livre, com total segurança”, destaca. “Nossa ideia é transformar o lazer gastronômico e familiar num Quintal na região dos frequentadores do Parque das Bandeiras”, acrescenta.

Para Marcus Sanabria, gerente de marketing do Shopping Parque das Bandeiras, trazer eventos como este, firma o compromisso do empreendimento em trazer opções de entretenimento para os moradores do entorno. “Essa é uma ação pensada para que as famílias tenham possibilidades de lazer para diferentes gostos e idades, com todo o conforto e segurança que o shopping pode proporcionar”, afirma.

