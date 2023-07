Chefs Campinas leva boa comida, cultura e entretenimento para a Praça Carlos Gomes neste domingo, 16

23 estabelecimentos, 14 cervejarias e entidades sociais e educacionais marcam presença na 10ª edição do festival gastronômico, que acontece das 10h às 17h, na região central da cidade

Comidas de vários estilos a preços populares preparadas por parte da alta gastronomia regional, cervejas artesanais para todos os gostos e um cardápio musical e de entretenimento variado integram o menu da 10ª edição do Chefs Campinas. O tradicional em comemoração aos 249 anos da cidade acontece neste domingo, dia 16 de julho, das 19h às 17h, na Praça Carlos Gomes, na região central de Campinas, com a participação de 23 operações de comidas e 14 cervejarias – com 42 estilos de bebidas.

Criado com o propósito de promover a gastronomia, estimular o turismo regional e levar lazer e entretenimentos para o público, O Chefs Campinas é realizado pelo Visite Campinas (Campinas e Região Convention & Visitors Bureau – CRC&VB) e pela Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A edição desse ano tem como tema “Sustentabilidade: um olhar para gastronomia”, terá o patrocínio do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas, com 14 fabricantes presentes, num total de 42 bicos de cervejas de vários estilos, além de uma barraca de vinhos, da Audace Wine. Além da alta gastronomia, o público vai desfrutar ao longo de todo o domingo de lazer e uma extensa programação musical e cultural.

Uma das novidades dessa edição, segundo a linha do festival, é a participação do Polo Cervejeiro da RMC pela primeira vez. A entidade reúne fabricantes de bebidas artesanais de diversos municípios da região, a maioria concentrada na cidade de Campinas. As 14 cervejarias participantes levarão um total de 42 bicos de produtos de diversos estilos, que vão da tradicional pilsen – estilo mais consumido no Brasil e considerada mais leve – Outros estilos Sours (Cervejas ácidas com frutas) Stouts, Tripel, as IPA – cervejas mais fortes e produzidas com uma gama de lúpulos que trazem diversos aromas e sabores -, dentre outras.

Segundo Vinicius Colacioppo, Secretário Executivo do POLO Cervejeiro RMC, o público vai encontrar uma variedade de produtos de diversos estilos, sabores e teor alcoólico. “Também será uma oportunidade para que os visitantes conheçam um pouco mais sobre a produção regional, de marcas tradicionais e outras menos conhecidas, mas que produzem produtos de alta qualidade e sabor no mercado de cervejas artesanais”.

A cada ano a organização busca estabelecer uma temática para nortear o Chefs Campinas e para 2023, o tema escolhido foi “Sustentabilidade: um olhar para gastronomia”, como forma de reconhecer que todas as culturas podem contribuir para o desenvolvimento por meio da alimentação. Segundo a ONU, cerca de um terço de todos os alimentos cultivados no mundo são desperdiçados.

Além de comida, bebida, arte e entretenimento, o Chefs Campinas contará com ações promovidas por entidades sociais e assistenciais, como o projeto Jovem Chef, através do Movimento Assistencial Mae Maria Rosa – MAE -, para capacitação de jovens para trabalhar em restaurantes. Em alta, o tema diversidade também marcará presença, através da OSC EtnoCidade (Restaurante Temby’u Ete), Que surgiu em 2016, e que desenvolve um trabalho de acolhimento e apoio ao indígena que está no contexto urbano. Também terá a participação da Casa de Apoio Espiritual Hospital de Luz.

Na área educacional, o Colégio Elementar fará uma exposição focada na sustentabilidade na culinária. Durante a exposição, serão compartilhadas curiosidades, receitas e exibidas plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e espécies provenientes da cultura indígena e afro-brasileira. A Faculdade de Medicina Veterinária da PUCCampinas. A instituição terá uma barraca com estudantes e profissionais vinculados ao Programa de Residência da Faculdade de Medicina Veterinária, prestando orientações veterinárias simples como protocolos de vacinação e vermifugação.

E como a edição aborda o tema sustentabilidade, a organização vai montar um espaço destinado ao recolhimento e destinação correta para os resíduos gerados pelo evento. A população poderá participar diretamente da ação, depositando os resíduos e concorrendo a sorteios a cada meia hora.

Órgãos do poder público ligados ao setor de gastronomia também marcarão presença na edição deste ano, como é o caso da Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. (Ceasa), que desenvolverá uma ação no dia.

Vanderlei Costa, presidente do CRC&VB, explica que o objetivo da entidade é o de promover a cidade como atrativo turístico e gastronômico, o centro e as praças da cidade. “A ocupação das praças pela população em eventos como o Chefs Campinas estimula a economia, o setor gastronômico e estimula o convívio social entre famílias e amigos.”

“O Chefs Campinas já e um evento consolidado e de sucesso em toda a região e queremos que esta edição seja ainda mais especial, levando mais gente para conhecer um pedacinho da nossa gastronomia, curtir um domingo em família e com os amigos e desfrutar da programação musical especialmente preparada para esse evento”, afirma.

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli, ressalta que comemorar o aniversário da cidade com o Chefs Campinas é motivo de orgulho. “Este é um evento que virou uma tradição, que é celebrado pela cidade e que a população espera ansiosamente por ele. Para nós, é sobretudo, a oportunidade de trabalhar com um dos pilares do Turismo, que é a gastronomia de Campinas, que é referência regional. O Chefs Campinas é um dos pontos de atratividade para a nossa cidade, que une o evento público num espaço público para trazer a população a se conectar com os chefs e para perto do Centro da cidade, no caso, para a Praça Carlos Gomes”. Ela completa: “Esta parceria, entre a Secretaria de Cultura e Turismo com o CRC&VB, é de sucesso que começa desde 2013 e completou 11 anos.”

A programação gastronômica e cultural do Chefs Campinas terá início às 10h e se estenderá até às 17h no dia 16 de julho. No dia, as operações, de variados estilos gastronômicos, vão oferecer seus menus com valores de até R$ 45,00.

Restaurantes confirmados

Outback, Elixir Restaurant & Lounge Bar, Armazém Cambuí, Pallure Gelateria, Delícias Árabes & Campinas Café Festival, Prime Italian, Estação Marupiara, Raizes Zen, Sulinas Parrila e Restaurante, Bellini, Kindai, Cacau Craveiro, Projeto Social Jovem Chef, Kansa Barbacue, Cabanha Campestre 53, Temby´u Ete, Casa Malta, Bronco Burger, Bar Candreva, IGA Escola de Gastronomia e Confeitaria, Original Cheesecake, Casa do Apoio Espiritual Hospital da Luz e El Tambo.

Confirma a lista de pratos e cervejas, acessando o link:

https://www.visitecampinas.com.br/post/chefs-campinas-2023

