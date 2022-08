Apesar da derrota, o A.D. Aliança teve a defesa menos vazada da competição, além da artilharia com 11 gols marcados pela atleta Luana

Santo Antônio de Posse conquista ouro – Diante do Ginásio Municipal de Esportes lotado, a equipe de Santo Antônio de Posse conquistou o ouro inédito ao vencer nos pênaltis o A.D. Aliança.

A partida ficou empatada no tempo normal com o placar de 4 a 4, mas nos pênaltis, a equipe da casa levou a melhor por 3 a 2. Já o 22º Campeonato Municipal de Futsal Masculino mais uma vez ficou com o Furacão Baiano, após golear o Bang Bang por 10 a 1.

LEIA TAMBÉM

Santo Antônio de Posse conquista ouro

Apesar da derrota, o A.D. Aliança teve a defesa menos vazada da competição, além da artilharia com 11 gols marcados pela atleta Luana.

O time mais disciplinado ficou com Pedreira. No masculino, Wesley do Bang Bang foi o grande artilheiro com incríveis 22 gols. O Nacional ficou com a defesa menos vazada e o São José foi a equipe mais disciplinada do campeonato.

Santo Antônio de Posse conquista ouro

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.

Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui