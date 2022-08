Agosto Lilás em Santo Antônio de Posse

Além dos poços, estão sendo instalados dois reservatórios com capacidade de armazenamento de 100 mil litros, um próximo a Guarda Municipal e o outro na ETA (Estação de Tratamento de Água)

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse foi contemplada com a perfuração de mais dois novos poços artesianos, com intuito de ampliar a oferta de água para a população.

Além dos poços, estão sendo instalados dois reservatórios com capacidade de armazenamento de 100 mil litros, um próximo a Guarda Municipal e o outro na ETA (Estação de Tratamento de Água) da Saudade, para ajudar abastecer os bairros Jardim Progresso, Vila Rica e Becari.

A iniciativa é uma realização conjunta com o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) do Governo do Estado de São Paulo que devido à crise hídrica que passa a região, tem realizado investimentos para auxiliar os municípios a garantir água na casa da população.

“Agradeço ao Governador Rodrigo Garcia que tem olhado para a nossa cidade e enviado recursos para sanar os problemas do município. Essa conquista é reflexo do trabalho que temos realizado em conjunto com o Governo do Estado, com o objetivo de garantir água para nossa população”, comentou o Prefeito João Leandro Lolli.

OBRAS DE LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DAS REPRESAS GARANTEM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO

No ano passado a Prefeitura por meio do DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizou obras de limpeza e ampliação das represas Aurora, Santa Bárbara e Carvoeiro, com intuito de aumentar a capacidade de armazenamento para o período de estiagem. Com essas ações, foi possível adiar o racionamento no município e garantir o fornecimento de água na casa das famílias possenses.

Em comparação ao ano passado, em maio de 2021 já havia sido tomada medidas de restrição de consumo devido os baixos níveis das represas que abastecem o município. Agora já estamos no mês de agosto, e ainda não foi decretado o racionamento, devido o abastecimento dos reservatórios, possibilitando a garantia do fornecimento desse bem essencial a vida.

