CarnaMagia na Praça do Rodrigo

Promovida pelo Projeto Primeira Infância Cidadã, a formação é destinada a comunicadores e profissionais que atuam em áreas relacionadas à defesa dos direitos das crianças

Estão abertas as inscrições para a nova trilha formativa gratuita direcionada a profissionais de Cosmópolis, promovida pelo Projeto Primeira Infância Cidadã, realizado pela Avante – Educação e Mobilização em parceria com a Petrobras. Com o tema “Comunicação e Advocacy pela Primeira Infância”, a formação vai oferecer quatro encontros virtuais e síncronos para capacitação e qualificação técnica destinada a comunicadores, lideranças comunitárias, conselheiros tutelares e de direitos, e profissionais diversos, da sociedade civil ou governo, do município.

Em Cosmópolis, os dois primeiros encontros serão nos dias 23 de novembro e 14 de dezembro, sempre das 8h30 às 11h30. Os últimos acontecerão em fevereiro e março de 2023, com datas a serem divulgadas. A trilha vai debater sobre o papel da comunicação nas mobilizações com foco na primeira infância, as transformações do trabalho da incidência política e sobre os caminhos para trilhar coletivamente a busca de mudanças sociais, entre outros temas. A formação tem carga horária de 12 horas, em um formato que permite a interação com os professores para troca de ideias e esclarecimento de dúvidas. A trilha tem direito a certificação para os participantes que mantiverem, no mínimo, 75% de presença.

Serão disponibilizadas 40 vagas para profissionais que atuam em áreas relacionadas à defesa dos direitos das crianças de 0 a 6 anos como Assistência Social, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo e outras. Os interessados devem fazer a inscrição no link https://bit.ly/3UoSkHt . As vagas são limitadas.

As trilhas formativas fazem parte da programação de atividades do Projeto Primeira Infância Cidadã, realizado pela Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental e como parte da Iniciativa Territórios da Primeira Infância. O PIC tem atuação em 15 municípios brasileiros nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, e Sergipe, promovendo atividades voltadas ao fortalecimento de políticas públicas que assegurem os direitos das crianças de 0 a 6 anos e principalmente na elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância.

A Avante – Educação e Mobilização Social é uma OSC sediada em Salvador, Bahia. Atua, há mais de 25 anos, na garantia de direitos de crianças, jovens, mulheres, famílias e profissionais da educação, agentes comunitários e agentes públicos, participantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Como principal ferramenta de ação, a Avante faz uso de processos formativos que considerem os sujeitos como capazes de aprender, de construir significados e dar sentido às suas histórias, atuando crítica e colaborativamente na sociedade.

