CAPS de Holambra passa a oferecer oficinas terapêuticas a partir da próxima segunda

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Holambra passará a oferecer a partir da próxima segunda-feira, 18, oficinas terapêuticas gratuitas à população. Serão 7 atividades semanais ou quinzenais, em grupo, voltadas para diferentes públicos e com duração de entre 30 e 90 minutos. Para participar basta ir até o local e fazer a inscrição.

“As oficinas terapêuticas têm como finalidades fortalecer o CAPS como espaço comunitário de convivência e de promoção de saúde mental. Além disso, desenvolver funções cognitivas, motoras e sensoriais, estimular a autonomia e o compartilhamento de experiências”, avaliou o coordenador do CAPS e assistente social, Astério Filho.

Dentre as oficinas oferecidas estão as voltadas para moradores acima de 55 anos, para familiares ou dependentes de álcool ou outras drogas, para pessoas com histórico de sofrimento psicológioco relacionado à ansiedade e para mães de crianças ou adolescentes com algum tipo de patologia grave e que necessitam de acompanhamento. “Algumas das atividades contarão com rodas de conversa, outras com trabalhos manuais e até serviços como corte de cabelo e de barba e manicure”, explicou Astério.

CAPS de Holambra

São oferecidos no CAPS de Holambra atendimentos com equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiro e assistente social, desde o acolhimento básico até o encaminhamento para a internação para pessoas com transtornos mentais, dependentes químicos, de álcool e em situação de rua. De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, os profissionais das Unidades Básicas de Saúde da cidade realizam o encaminhamento para atendimento no local ou os pacientes podem procurar diretamente o espaço em busca de orientações e acolhimento.

A unidade fica na Rua das Camélias, 298, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone para informações é o (19) 3802-7976.

Grupos Terapêuticos:

Segundas-Feiras:

Dependência em Escuta

11h às 11h30

Maria Luiza Gioia – Psicóloga

Ansiedade Saudável para Jovens e Adolescentes

14h às 15h

João Mário da Silva – Psicólogo

Terças-Feiras:

Estimulação Cognitiva

9h às 10h

Eda Kowalesy – Psicóloga

Prevenção da Autoagressividade em Adolescentes e Jovens

13h30 às 14h30

Maria Júlia Valente Muniz – Médica

Quartas-Feiras:

Terapia para Mulheres

13h às 14h

Rita Rafacho – psicóloga

Mães Típicas

17h30 às 19h

Mariana Strassa Miranda – Terapeuta Ocupacional

Quintas-Feiras:

Oficina da Beleza e Inclusão Social

10h às 11h30

Astério Filho – coordenador do CAPS e assistente social

