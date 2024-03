Com fábrica em Jaguariúna, Takeda Brasil implementa projeto dedicado à felicidade corporativa

Operação local é pioneira no tema entre as 80 afiliadas da biofarmacêutica distribuídas pelo mundo

Em um esforço contínuo para promover o bem-estar aos seus funcionários, a Takeda avança na implantação do seu projeto de felicidade corporativa chamado Joy@Work, que significa “alegria no trabalho” em inglês. A iniciativa da Takeda Brasil tem o objetivo de proporcionar um ambiente corporativo mais saudável e acolhedor, com potencial para se tornar modelo global entre as 80 operações da biofarmacêutica. Além de estar entre as primeiras empresas no país a implementar esse tipo de programa.

Bem-estar e felicidade no trabalho são conceitos que sempre foram valorizados e vivenciados por todos na empresa, seja por meio de programas de RH ou da conduta do olhar legítimo e de escuta ativa. Um exemplo é o modelo de trabalho atual, que passou de três dias por semana presenciais para oito dias por mês, atendendo às necessidades dos colaboradores.

“Esses preceitos atingiram novo patamar, e embora esteja sob a liderança da área de RH o projeto é institucional, pois a felicidade deve ocupar todos os espaços. As pessoas exercem diferentes papéis, realizam atividades distintas e têm necessidades específicas. Acima de tudo, são elas que dão vida à Takeda”, detalha Eliane Pereira, diretora executiva de Recursos Humanos da Takeda Brasil.

O processo de implementação do Joy@Work começou em agosto de 2023 com a aplicação de uma pesquisa para avaliar o nível de felicidade e satisfação dos nossos colaboradores, em parceria com a empresa Pin People e em alinhamento com a Reconnect Happiness at Work, consultoria especializada em felicidade no trabalho e liderança positiva. “A Takeda atingiu 87% em satisfação. Ficamos muito felizes com esse resultado, pois ele reflete o trabalho com foco no bem-estar do time que realizamos há anos, ao mesmo tempo que foi o ponto de partida de todo o projeto. Ou seja, como podemos evoluir ainda mais?”, avalia Eliane.

A segunda fase foi composta por uma rodada de workshops, envolvendo 72 líderes da empresa. O objetivo foi trazer embasamento teórico e científico, além da construção do time para co-criarem um plano de ação sobre temas que envolvem a felicidade corporativa, como saúde mental, liderança positiva, acolhimento, segurança psicológica, entre outros, além do alinhamento de propósitos de acordo com a filosofia e os objetivos da empresa.

A executiva conta que o projeto de felicidade corporativa está na fase três, na qual os líderes da empresa enviam sugestões de melhorias que serão avaliadas no início de 2024 para serem estruturadas e colocadas em prática. “O Joy@Work se destaca como um marco importante na busca contínua da Takeda pela excelência no desempenho de sua equipe e em suas áreas de atuação. Fatores que contribuem para o desenvolvimento de soluções inovadoras que transformam vidas no Brasil e em qualquer lugar”, finaliza Eliane.

