Câncer de mama: oncologista alerta para a importância da atividade física durante o tratamento da doença 

5 horas de exercício físicos semanais podem reduzir o risco de câncer, diminuir as chances de crescimento do tumor e oferecer suporte extra no combate à neoplasia

Com a correria do dia a dia, as pessoas estão dando menos atenção à quantidade de exercícios físicos que o corpo necessita — e as consequências disso geram impactos diretos no aumento dos índices de casos de câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 80% a 90% dos casos de surgimento de tumores malignos estão relacionados ao nosso modo de vida, sendo o sedentarismo um desses fatores.

Estima-se que, em 2022, sejam registrados 66.280 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, o que faz da neoplasia a mais prevalente entre as brasileiras, correspondendo a 28% de todos os casos diagnosticados da condição, de acordo com o Ministério da Saúde.

Exercícios são aliados à prevenção

Segundo uma pesquisa recente realizada pela Divisão de Epidemiologia de Câncer da Universidade de Melbourne, na Austrália, foi observado que a atividade física, aliada à predisposição genética, reduz de 38% a 41% o risco de câncer de mama.

A pesquisa, feita com 131 mil mulheres, demonstrou que aquelas que se exercitavam ativamente e em alto grau (com genes que eram favoráveis à prática de atividade física) tiveram um risco 41% menor de câncer de mama invasivo. Já as que treinavam entre três ou mais vezes na semana (com predisposição no DNA), tinham 38% menos risco de desenvolverem a doença, em comparação às mulheres que não praticam nenhuma atividade física.

Segundo Daniel Gimenes, oncologista da Oncoclínicas São Paulo, é importante oferecer à paciente a oportunidade de cinco horas de atividade física semanal. “O movimento regular faz com que sejam eliminadas do sangue as moléculas de gordura, chamadas de lipídios, que servem como forma de alimento para as células tumorais. Isso significa que os exercícios dão um suporte extra para que o corpo possa combater o inimigo, reduzindo suas chances de crescimento”, afirma.

Além disso, o médico reforça que, mesmo após o diagnóstico de câncer de mama, os exercícios físicos exercem um papel preponderante para a saúde da mulher e evolução positiva do tratamento. “O incentivo à prática constante de atividades físicas e ingestão de alimentos saudáveis surgem não apenas como iniciativas essenciais para frear os índices aumentados da doença, mas também como forma de potencializar o processo de tratamento para mulheres com câncer de mama. Pesquisas científicas sugerem que indivíduos com esse perfil apresentam taxas de sobrevivência maiores cinco anos após o diagnóstico”, diz o especialista.

Mudança de hábitos

Essa melhora nos índices de resposta contra o tumor de mama pode ser obtida a partir de mudanças leves na rotina com a adoção de atividades aeróbicas simples, como caminhada, corrida, bicicleta e dança, por exemplo. Outras formas de movimento do corpo como a yoga também são recomendadas. “A prática de movimentos libera substâncias como a endorfina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar, além de contribuir efetivamente para a redução das dores crônicas, fadiga, estresse e melhora no sono”, diz o oncologista da Oncoclínicas.

Ainda de acordo com ele, tais benefícios oncológicos derivados da prática de exercícios contribuem para a diminuição no risco de recidiva da doença. “Ao colaborar para o controle e redução de peso, a paciente estará também reduzindo as chances de retorno do tumor, já que o sobrepeso e a obesidade são fatores que levam à maior chance de recidiva”, comenta. Outro ponto importante é que a atividade física pode proporcionar a melhora da autoestima da paciente. Contudo, o médico lembra que a prática não substitui o uso de medicamentos específicos para controle da doença, devendo ser entendido como um aliado.

Os exercícios como um complemento dos tratamentos convencionais de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia ou cirurgia de retirada da mama. Embora a atividade física seja importante durante o tratamento de câncer de mama, é essencial que seja praticada respeitando as limitações da paciente. “Se a paciente está sedentária durante anos, não é recomendado que comece com um treino pesado. Todo movimento é benéfico ao corpo e cabe à equipe multidisciplinar envolvida nos cuidados com a paciente orientar sobre as opções adequadas conforme o histórico pessoal”, finaliza Daniel Gimenes.

