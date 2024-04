Campinas vai receber 18 mil doses da vacina contra dengue

No empreendimento até 07 de abril, evento oferece aos pequenos experiências tecnológicas, jogos temáticos e efeitos divertidos em ambientes instagramáveis

Até 07 de abril, o Parque Dom Pedro é palco do circuito interativo “PEPPA PIG pelo Mundo”, que já encantou cerca de três mil pessoas. Produzido pela YDreams Global, a atração convida as crianças a experimentarem o melhor das aventuras de PEPPA PIG e sua família em um ambiente lúdico e imersivo, cheio de descobertas para estimular a imaginação dos pequenos. O evento está localizado no Anel Águas, ao lado da Dream Store. Os ingressos são limitados e estão disponíveis pela plataforma Sympla. Crianças até dois anos têm entrada gratuita e de dois a 12 anos pagam meia-entrada.

“A PEPPA PIG é um sucesso entre as crianças e agora elas têm a oportunidade de vivenciar um momento incrível no Parque Dom Pedro, desfrutando de uma experiência inesquecível para toda a família. São diversos pontos interativos onde as crianças podem interagir com a PEPPA PIG e sua família, além de brincarem na poça de lama sem se sujarem”, celebra Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

O evento tem quatro salas temáticas com mais de dez atrações que convidam as crianças a viajarem pelo mundo da PEPPA PIG em diversas situações:

Embarcando: Logo na entrada do espaço, as crianças descobrem as malas da família Pig no Raio-X e o que tem dentro delas e descobrem o que PEPPA PIG e George estão levando com eles: brinquedos, roupas, comida… Uma ótima oportunidade para orientar as crianças sobre objetos que se pode ou não levar na mala de viagem.

No Mirante: Ao subir no mirante, as crianças podem descobrir os pontos turísticos já visitados pela PEPPA PIG e sua família ao redor do mundo, incluindo a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade e outros.

Corrida de Carros: As crianças participam de uma corrida de carros em Nova Iorque, em que devem correr sem sair do lugar para que os carros dirigidos pela Dona Coelha se movam.

Poças de Lama: A brincadeira preferida de PEPPA PIG é pular em poças de lama! Aqui as crianças também podem pular na lama, mas sem sujeira. Um sensor detecta os movimentos dos pequenos e a personagem na tela repete seus movimentos pulando na lama ao lado deles.

Escorrega Dinossauro: Inspirado no brinquedo favorito de George. Enquanto as crianças se divertem escorregando, são surpreendidas pelo som do dinossauro na descida.

À Beira-mar com a PEPPA PIG: Enquanto brincam de pula-pula, as crianças interagem com estrelas do mar, cavalos-marinhos e outros elementos do mar, enquanto PEPPA PIG e o George pilotam um submarino muito divertido.

Surfando com a Família Pig: Na saída, os pais podem tirar fotos das crianças em um espaço bem divertido enquanto a PEPPA PIG, o George e o Papai Pig estão pegando ondas na praia.

Pizza Italiana: Ajude o chef a montar a famosa pizza italiana tradicional. As crianças terão que se movimentar para coletar os ingredientes na esteira.

Photo Opportunity: Um espaço pensado especialmente para tirar fotos incríveis. Aqui os visitantes encontram um cenário de táxi perfeito para registrar esse momento especial.

A galinha feliz: Nesta interação, as crianças podem brincar ajudando a galinha a botar ovos e chocar os pintinhos, como em um dos jogos de computador favoritos da PEPPA PIG.

Arbusto de amora: No meio a brincadeira as crianças encontram a amoreira. A estrutura de cordas desafia as crianças a entrar e sair do arbusto. Quem consegue fazer isso?

“Com muita alegria, inauguramos a 4ª edição do circuito PEPPA PIG pelo Mundo, no Parque Dom Pedro, em Campinas. Essa jornada encantadora proporcionará às crianças a oportunidade de explorar o universo da PEPPA PIG e sua família, por meio de diversas estações repletas de interatividade e muita diversão. Na YDreams Global, nos dedicamos a criar espaços imersivos, onde os visitantes vivem experiências memoráveis, que se transformam em histórias compartilhadas”, comenta Karina Israel, CEO da YDreams Global.

Serviço PEPPA PIG pelo Mundo – Parque Dom Pedro

Quando: até 7 de abril

Horário: de terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 20h

Classificação: Livre

Local: Anel Águas, ao lado da Dream Store

Ingressos: R$40 (inteira), R$20 (meia-entrada) – pelo Sympla ou na bilheteria. Combo família A: 1 criança + 1 adulto – R$55

Combo família B: 1 criança + 2 adultos – R$90

Combo família C: 2 crianças + 2 adultos – R$100

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra – Campinas

