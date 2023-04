Campinas recebe oficinas gratuitas de dança para crianças entre 10 e 15 anos

Projeto, que começa em abril e tem duração de 6 meses, vai contemplar crianças atendidas pela AMIC – Amigos da Criança

Consciência corporal, fortalecimento da musculatura, flexibilidade, postura, estímulo à coordenação motora e ao convívio social. Esses são alguns dos benefícios que a dança proporciona às pessoas e que são evidenciados em crianças e adolescentes. E é justamente esse o objetivo do projeto “Oficinas Livres de Dança” que chega a 3 cidades do estado de São Paulo. Durante seis meses, o projeto contemplará crianças entre 10 e 15 anos de idade em aulas semanais gratuitas, de três horas de duração. As oficinas de dança serão realizadas a partir do mês de abril em instituições sociais das cidades de Diadema, Campinas e São Paulo. Em Campinas, as oficinas contemplarão 40 crianças atendidas pela AMIC – Amigos da Criança, que desde 1990 atende crianças carentes em duas regiões de Campinas. As oficinas estão previstas para começar no dia 11 de abril.

Lígia Loschi, idealizadora do projeto, explica que as oficinas buscam despertar nas crianças o interesse pela dança enquanto manifestação artística, inserindo os jovens de comunidades menos favorecidas no movimento cultural. “Tem sido muito gratificante para mim poder levar arte e cultura através de um movimento humanizador e transformador. Agregar arte e educação é o que mais gosto de fazer. Para mim, a arte aproxima e acolhe”, reforça Lígia.

As oficinas serão divididas em 4 módulos, entre teoria e prática, que passam pelos fundamentos da dança clássica, dança contemporânea e estilo livre, anatomia e fisiologia do movimento relacionado à dança, até produção em dança e montagem do espetáculo. Pelo menos 40 crianças serão beneficiadas com as atividades em Campinas. As crianças terão apostilas e poderão não apenas consultar o conteúdo, mas eternizar todo o aprendizado. Ao final das oficinas, haverá um evento especial com a apresentação dos alunos.

O projeto “Oficinas Livres de Dança” é realizado por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), produzido pela MR2 Cultural, com patrocínio da Mastersense, apoio da AFAF Consultoria e AMIC – Amigos da Criança e idealizado por Ligia Loschi.

Serviço:

Turma 1

Data: de 11/04 a 03/10, às terças-feiras

Horário: das 9 às 12 horas

Local: Campinas – AMIC- VILLAGE

Av. Francisco Cândido Xavier,09 – Village Barão Geraldo

Turma 2

Data: de 11/04 a 03/10, às terças-feiras

Horário: das 13 às 15 horas

Local: Campinas – AMIC- VILLAGE MONTE CRISTO

Rua Rosa Agritelli Cipriano, 01. Jd. Monte Cristo

