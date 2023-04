Operação Páscoa deve movimentar mais de 315 mil veículos na região

Empreendimento também vai oferecer cursos de capacitação para profissionais de todo o Brasil

Campinas é referência na área da saúde, abrigando importantes centros de pesquisas, hospitais e institutos na área da saúde em diversas especialidades. Por conta dessa excelência, a cidade atrai investimentos do setor, além de receber anualmente mais de 60 mil pessoas do país e do exterior, dentro do chamado turismo de saúde, de acordo com levantamento do Campinas e Região Convention & Vistors Bureau.

A nova investida na área da saúde na cidade é a inauguração do Instituto Allezi, no Centro de Campinas, com foco no tratamento de lesões, como o Diabetes, uma doença que afeta mais de 13 milhões de brasileiros, o que representa 6,9% da população. Dividido em vários ambientes de atendimento e de ensino, o empreendimento disponibiliza desde cuidados no tratamento de feridas, atendimento médico de excelência e acompanhamento em várias especialidades, como psicólogos, fisioterapeutas, dentre outras, além de cursos para capacitação profissional presencial e online, ensino, pesquisa e troca de informações dentro da comunidade científica.

Bruno Hesz Ferrari, médico Vascular e sócio fundador, conta que o Instituto Allezi foi concebido com uma proposta inovadora e inédita no Brasil. “O foco é oferecer aos pacientes um espaço onde ele tenha acesso a todos os serviços, desde a limpeza de uma ferida, atendimento com profissionais para a recuperação e o acompanhamento psicológico necessário para ultrapassar este problema da melhor forma possível”. Para isso, conta com um corpo clínico de 13 pessoas e seis especialidades médicas. O Instituto também terá serviços de home care e acompanhamento domiciliar em toda a região, para ajudar as pessoas com dificuldade de locomoção.

O Instituto Allezi também terá parceria com hospitais particulares e filantrópicos, assumindo todos os serviços de curativos e de prevenção para pacientes internados, seguindo um padrão de qualidade e normas nacionais e internacionais.

Cursos

Outro diferencial do Instituto Allezi será a vertente de educação e treinamento, visando estudos, consultoria, telemedicina e capacitação de profissionais como cuidadores, enfermeiros, podólogos e médicos diretamente ligados ao tratamento de pessoas com feridas.

Essa área de ensino, aberta para participantes do Brasil e outros países, está dividida em seis áreas: Academy (ensino, pesquisa e Ciência), DM (cuidados com Diabetes, Pé Diabético e Podiatria), Consult (consultoria e telemedicina), Clinic (Centro Médico, Especialidades e Curativos) e ROP (Reabilitação, Órtese e Prótese).

Segundo Jose Marcelo Carvalho, fisioterapeuta ortesista e protesista, sócio do Instituto Allezi, a ideia de acrescentar ao projeto uma área de educação é resultado da falta de espaços adequados para trocas de informações dentro da classe da saúde, treinamento de profissionais e a falta de um padrão adequado e rigoroso, dentro das normas nacionais e internacionais, para o tratamento de pessoas com feridas. “Queremos ajudar na capacitação desses profissionais, melhorando a qualidade e os padrões, reduzindo os problemas decorrentes da doença”, explica.

